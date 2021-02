Landkreis Nordsachsen: Inzidenzwert steigt auf 123,9

Nordsachsen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Nordsachsen ist weiter gestiegen. 543 Einwohner waren am Mittwoch vom Gesundheitsamt als Corona-positiv registriert. Das war ein Anstieg um 54 im Vergleich zum Vortag. Insgesamt – also einschließlich der inzwischen wieder genesenen beziehungsweise nicht mehr infizierten Betroffenen – wurde das Virus seit März vergangenen Jahres bei 8968 Einwohnern registriert. Das waren 82 Neuinfektionen binnen eines Tages.

In einer angeordneten Quarantäne befinden sich noch 1121 Personen, 188 mehr als am Dienstag. Der Inzidenzwert für Nordsachsen liegt laut Sozialministerium aktuell bei 123,9 - also weiter über 100.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 83, Quarantäne aktuell: 136, Todesfälle: 45

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 142, Quarantäne aktuell: 377, Todesfälle: 59

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 75, Quarantäne aktuell: 137, Todesfälle: 103

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 151, Quarantäne aktuell: 312, Todesfälle: 68

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 57, Quarantäne aktuell: 86, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 34, Quarantäne aktuell: 73, Todesfälle: 8

Ein Corona-Fall ist regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 23. Februar):

Arzberg: 4

Bad Düben: 19

Beilrode: 19

Belgern-Schildau: 15

Cavertitz: 2

Dahlen: 0

Delitzsch: 42

Doberschütz: 19

Dommitzsch: 12

Dreiheide: 2

Eilenburg: 40

Elsnig: 1

Jesewitz: 6

Krostitz: 0

Laußig: 12

Liebschützberg: 6

Löbnitz: 0

Mockrehna: 16

Mügeln: 8

Naundorf: 6

Oschatz: 0

Rackwitz: 21

Schkeuditz: 41

Schönwölkau: 3

Taucha: 28

Torgau: 14

Trossin: 2

Wermsdorf: 15

Wiedemar: 11

Zschepplin: 8

Von LVZ