Landkreis Nordsachsen: Kitas und Horte dürfen nächste Woche geöffnet bleiben

Nordsachsen

Die Kitas und Horte in Nordsachsen können in der nächsten Woche auf jeden Fall geöffnet bleiben. Das erklärte am Freitag Landratsamt-Sprecher Thomas Seidler. Hintergrund ist eine neue Allgemeinverfügung des nordsächsischen Landrats Kai Emanuel, die bei den Trägern der Einrichtungen vor Ort gar nicht gut ankam. So hat es allein bis Freitagvormittag Anträge auf Ausnahmegenehmigungen aus 20 Städten und Gemeinden im Landkreis gegeben.

Die am Mittwoch veröffentlichte Allgemeinverfügung legt fest, dass die Betreuung in Kindertagesstätten und Horten nur in geschlossenen Gruppen mit einer festen Bezugsperson zulässig ist. Die maximale Gruppengröße richtet sich nach dem gesetzlichen Personalschlüssel für Kindertageseinrichtungen. In den Horten müssen die Gruppen zudem der Klassenzusammensetzung der jeweiligen Grundschule entsprechen. Die Verfügung sollte bis Montag umgesetzt werden.

Einspruch aus Städten und Gemeinden

Lassen sich die Bedingungen nicht erfüllen, kann das Landratsamt auf Antrag im Einzelfall auch Abweichungen zulassen. Bis zur Genehmigung des Antrags müsse die Einrichtung aber geschlossen bleiben, hatte die Kreisverwaltung zunächst erklärt. Nach der Flut an Anträgen relativierte das Landratsamt nun erst einmal die Fristen. Die Prüfungen der Anträge laufen, so Sprecher Thomas Seidler. Alle Antragsteller seien darüber informiert, dass die Einrichtungen nächste Woche geöffnet bleiben können. Bis spätestens 18. März werden die Entscheidungen übermittelt.

Nach Veröffentlichung der Allgemeinverfügung hatte beispielsweise die Stadtverwaltung Delitzsch erklärt, die Vorgaben seien „weder räumlich noch personell umsetzbar“. Die Allgemeinverfügung sei „unverhältnismäßig und nicht vollziehbar“.

Von LVZ