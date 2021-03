Landkreis Nordsachsen: Neuer Corona-Hotspot Eilenburg?

Nordsachsen/Eilenburg

Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Nordsachsen ist am Dienstag leicht gesunken, er bleibt mit 133,0 aber über der 100er-Marke. Am Montag lag er bei 141,1.

Das Landratsamt meldete innerhalb eines Tages – von Montag zu Dienstag – wieder 67 Neuinfektionen. Seit März vergangenen Jahres wurde damit bei 9763 Einwohnern im Landkreis das Corona-Virus nachgewiesen. Davon galten am Dienstag noch immer 587 Personen als aktuell Corona-positiv. In Quarantäne befinden sich derzeit 1831 Einwohner.

Hotspot Eilenburg?

Zum neuen Sorgenkind hat sich derweil die Stadt Eilenburg entwickelt – mit zuletzt 73 Neuinfektionen innerhalb einer Woche (so viele wie in keiner anderen Kommune im Landkreis) und einem Inzidenzwert von knapp 470. Nach Auskunft des Landratsamtes gebe es in der Stadt „aber keinen konkreten Hotspot“. Das Geschehen sei „eher diffus“, so Landkreissprecher Thomas Seidler. Etwa die Hälfte der Fälle ließe sich Kitas und Schulen zuordnen. Dabei sei es allerdings so, dass die Corona-Positivmeldung eines symptomatischen Kindes, zum Beispiel nach einem Test beim Kinderarzt, dann erst bei der Testung unmittelbarer Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt weitere Fälle nach sich zieht. Diese sind aber dann zumeist asymptomatisch.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 132, Quarantäne aktuell: 495, Todesfälle: 47

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 237, Quarantäne aktuell: 837, Todesfälle: 62

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 46, Quarantäne aktuell: 103, Todesfälle: 110

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 84, Quarantäne aktuell: 218, Todesfälle: 78

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 32, Quarantäne aktuell: 49, Todesfälle: 10

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 52, Quarantäne aktuell: 129, Todesfälle: 8

Vier Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen im Landkreis

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand: 15. März):

Arzberg: 2

Bad Düben: 8

Beilrode: 7

Belgern-Schildau: 6

Cavertitz: 3

Dahlen: 5

Delitzsch: 24

Doberschütz: 9

Dommitzsch: 3

Dreiheide: 1

Eilenburg: 73

Elsnig: 0

Jesewitz: 4

Krostitz: 9

Laußig: 8

Liebschützberg: 1

Löbnitz: 3

Mockrehna: 19

Mügeln: 4

Naundorf: 1

Oschatz: 5

Rackwitz: 16

Schkeuditz: 9

Schönwölkau: 4

Taucha: 28

Torgau: 34

Trossin: 0

Wermsdorf: 1

Wiedemar: 6

Zschepplin: 10

