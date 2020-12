Der Oschatzer Stadtrat Dietmar Schurig hat ein Herz für Tiere. In der von Corona geprägten Weihnachtszeit will er besonders Einrichtungen helfen, die durch den Lockdown in Bedrängnis geraten sind – dem Reptilienzoo in Döbrichau im Nordosten des Landkreises und dem Circus Alexander, der gerade in Delitzsch im Notquartier auf bessere Zeiten hofft.