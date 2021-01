In die Schulen in Nordsachsen kehrt das Leben zurück: Zumindest für die Abschlussklassen hat am Montag wieder der Unterricht vor Ort begonnen. Zuvor gab es freiwillige Corona-Schnelltests für Schüler und Lehrer. Wir haben einmal im Landkreis – von Delitzsch über Eilenburg und Bad Düben bis Oschatz – geschaut, wie die Testungen abliefen.