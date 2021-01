Landrat Emanuel im Corona-Interview: „Lockdown kann keine Dauerlösung sein“

Nordsachsen

Die Corona-Neuansteckungen in Sachsen nehmen weiterhin zu, jedoch nicht mehr so stark wie vor einigen Wochen. Auch im Landkreis Nordsachsen ist der Inzidenzwert – die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – zuletzt stark gefallen; auf inzwischen unter 200. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) betonte bereits, dass es Lockerungen erst ab einem Inzidenzwert von etwa 50 geben soll. Wir haben einmal im Interview den nordsächsischen Landrat Kai Emanuel (parteilos) gefragt, wie er die aktuellen Zahlen bewertet und ob er schon die Zeit für Lockerungen gekommen sieht.

Bei einer Inzidenz unter 200 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in Sachsen und Nordsachsen wären Lockerungen möglich. Ministerpräsident Kretschmer spricht sich aber dagegen aus, Ausgangssperren und Alkoholverbot aufzuheben. Wie bewerten Sie die Situation, wie entscheiden Sie für Nordsachsen?

Entscheidungen können nur auf Grundlage der zum gegebenen Zeitpunkt gültigen sächsischen Corona-Schutzverordnung fallen. Und dann auch nur in enger Abstimmung mit den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten. Alleingänge machen in unseren eng verflochtenen Lebens- und Wirtschaftsräumen keinen Sinn. Außerdem haben wir in den vergangenen Wochen gesehen, wie schnell sich Zahlen ändern können. Wir müssen das Infektionsgeschehen sehr genau beobachten und dann gemeinsam zu vernünftigen Schlussfolgerungen kommen.

Was ermutigt Sie in diesen Tagen der Pandemie?

Wir haben es als Kreisverwaltung geschafft, auch sehr hohe Infektionszahlen jenseits der Inzidenz 50 zu bewältigen, indem wir die Priorität eindeutig auf die Pandemiebekämpfung gelegt und dezentrale Ermittlerteams gebildet haben. Von den 800 Büroarbeitsplätzen des Landratsamtes werden dafür rund die Hälfte genutzt. Durch dieses gesamtbehördliche Agieren können wir flexibel reagieren. Allerdings müssen dann andere Aufgaben liegen bleiben.

Ermutigend finde ich zudem, dass es uns gelungen ist, die Situation in den Pflegeheimen als Treiber des Infektionsgeschehens zu entschärfen. Wir haben den Einrichtungen große Mengen Schnelltests und FFP2-Masken zur Verfügung gestellt, außerdem waren die Impfteams bereits in mehr als 20 der 39 Einrichtungen vor Ort.

Was möchten Sie den Nordsachsen sagen, abseits aller Regeln, die inzwischen jeder kennen müsste?

Ich möchte den Nordsachsen von ganzem Herzen danken, dass sie so verantwortungsvoll miteinander umgehen und dafür sorgen, dass die Infektionszahlen trotz Weihnachten und Silvester gerade wieder sinken. Das eröffnet uns überhaupt erst die Möglichkeit, gemeinsam einen guten Weg aus dieser Krise zu finden. Im Lockdown zu leben, kann schließlich keine Dauerlösung sein. Mit dem Virus zu leben, das wird die neue Aufgabe.

Und das sind die aktuellen Corona-Zahlen für Nordsachsen

Trotz steigender Gesamtzahlen zeichnet sich bei den aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis weiter eine leichte Entspannung ab. Insgesamt wurden binnen eines Tages – von Mittwoch zum Donnerstag – 53 neue Positivfälle registriert. Seit März vergangenen Jahres wurde damit bei 7727 Menschen im 197 000-Einwohner-Landkreis Nordsachsen das Virus nachgewiesen.

Viele dieser Betroffenen sind inzwischen jedoch nicht mehr infiziert beziehungsweise nicht mehr Corona-positiv. Die Zahl der Personen, die aktuell noch als Corona-positiv registriert waren, liegt bei 1057. Am Mittwoch waren noch 1190 solcher aktuellen Positivfälle gezählt worden.

Der Inzidenzwert für Nordsachsen lag am Donnerstag laut Sozialministerium bei 176.

Corona-Fälle regional

Region Delitzsch: Corona-Fälle aktuell: 116, Quarantäne aktuell: 335, Todesfälle: 31

Region Eilenburg: Corona-Fälle aktuell: 228, Quarantäne aktuell: 599, Todesfälle: 36

Region Oschatz: Corona-Fälle aktuell: 268, Quarantäne aktuell: 564, Todesfälle: 60

Region Torgau: Corona-Fälle aktuell: 301, Quarantäne aktuell: 645, Todesfälle: 26

Stadt Schkeuditz: Corona-Fälle aktuell: 81, Quarantäne aktuell: 196, Todesfälle: 5

Stadt Taucha: Corona-Fälle aktuell: 37, Quarantäne aktuell: 112, Todesfälle: 8

26 Corona-Fälle sind regional noch nicht zugeordnet.

Neuinfektionen in Nordsachsen

Das sind die Neuinfektionen pro Stadt beziehungsweise Gemeinde innerhalb der letzten sieben Tage (Stand 20. Januar):

Arzberg: 8

Bad Düben: 9

Beilrode: 10

Belgern-Schildau: 31

Cavertitz: 6

Dahlen: 12

Delitzsch: 25

Doberschütz: 8

Dommitzsch: 8

Dreiheide: 6

Eilenburg: 34

Elsnig: 2

Jesewitz: 8

Krostitz: 4

Laußig: 2

Liebschützberg: 11

Löbnitz: 0

Mockrehna: 14

Mügeln: 12

Naundorf: 7

Oschatz: 51

Rackwitz: 5

Schkeuditz: 47

Schönwölkau: 4

Taucha: 17

Torgau: 46

Trossin: 2

Wermsdorf: 24

Wiedemar: 17

Zschepplin: 11

Von Frank Pfütze