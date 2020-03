Landratsamt Nordsachsen: Busverkehr wird ab Dienstag eingeschränkt

Nordsachsen

Derzeit gibt es 17 Personen, die in Nordsachsen wohnhaft sind und bei denen sich der Verdacht auf eine Corona-Infektion bestätigt hat. Insgesamt 147 Menschen im Landkreis befinden sich in Quarantäne. Das teilte das Landratsamt Nordsachsen am Sonntagnachmittag (Stand 14 Uhr) mit.

Busse fahren an Dienstag nach Ferienfahrplan

Nach den Schulschließungen zur Eindämmung des Corona-Virus am vergangenen Mittwoch hatte der Landkreis zunächst alle Busverbindungen aufrechterhalten, um den tatsächlichen Bedarf feststellen zu können. Eltern, die in der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, sollten sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder zur Betreuung in die Schulen gelangen.

Wie sich gezeigt hat, betrifft das in ganz Nordsachsen noch 33 Mädchen und Jungen. Die Fahrgastzahlen sind in den vergangenen Tagen zudem insgesamt deutlich zurückgegangen.

„Auch wenn natürlich nach wie vor Schulzeit ist, tritt am Dienstag bis auf Weiteres der sogenannte Ferienfahrplan in Kraft, der allen aus der unterrichtsfreien Zeit vertraut ist“, kündigt Landrat Kai Emanuel (parteilos) an. „Damit können wir einerseits Leerfahrten vermeiden und andererseits trotzdem absichern, dass die zwingend zu betreuenden Kinder in ihre Schulen kommen.“

Neu ist auch, dass die Busfahrer nur noch die hinteren Türen öffnen und keine Tickets mehr verkaufen. Fahrgäste werden gebeten, alternative Möglichkeiten wie Fahrscheinautomaten oder die Handy-App easy.Go für den Ticketerwerb zu nutzen. Einige Servicestellen haben ebenfalls geöffnet. Informationen dazu erhalten Fahrgäste direkt bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen.

Musik- und Volkshochschule reagieren digital

Die kommunalen Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen nutzen den digitalen Baukasten, um auch in Zeiten der Corona-Krise weiter Unterricht anbieten zu können – per E-Mail, Whatsapp, Skype, Video oder Webinar.

So haben beispielsweise Musikschüler die Möglichkeit, mit ihren Lehrkräften an der Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ in Kontakt zu bleiben und ihr Können an den Instrumenten weiter zu verbessern.

Auch viele Kursleiter der Volkshochschule Nordsachsen haben in kürzester Zeit zahlreiche Möglichkeiten zur digitalen Wissensvermittlung geschaffen. Um welche Angebote es sich konkret handelt, ist telefonisch unter 03423/700440 ( Volkshochschule) und 03421/904166 (Kreismusikschule) zu erfahren.

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, sind seit einer Woche die Volkshochschule Nordsachsen, die Kreismusikschule „ Heinrich Schütz“ sowie das Schullandheim und die Sternwarte Nordsachsen geschlossen.

