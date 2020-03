Die Maßnahmen gegen Corona im Landkreis Nordsachsen werden immer drastischer: Das Landratsamt hat nun Treffen von mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit untersagt. Und in einer entsprechenden Allgemeinverfügung gibt es noch weitere Verbote... Drastisch gestiegen ist im Landkreis auch die Zahl der Menschen in Quarantäne sowie die Zahl der Infizierten.