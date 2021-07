Nordsachsen

Der Inzidenzwert für den Landkreis Nordsachsen war seit Dienstag letzter Woche unverändert: am vergangenen Freitag lag die statistische Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage bei 0,5. Bei einer Einwohnerzahl von knapp 200 000 Menschen in Nordsachsen entsprach dies einer einzigen Neuinfektion. Am vergangenen Sonnabend wurde keine einzige Neuinfektion aus dem Landkreis Nordsachsen gemeldet. Insgesamt wurden seit März vergangenen Jahres 13 516 Corona-Fälle in Nordsachsen registriert.

Von Hagen Rösner