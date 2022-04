Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz lädt zur Exkursion in die Natur

Region Oschatz

Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz lädt am 30. April erneut zu einer ganztägigen Bus-Exkursion in die Natur.

„Die Sicherung der biologischen Vielfalt sowie die Bewahrung unserer Kulturlandschaft sind wesentliche Ziele des Naturschutzes. Neben der Ausweisung von Schutzgebieten sind insbesondere Lebensräume des Offenlandes, wie zum Beispiel artenreiches Grünland, auf eine ihren Ansprüchen entsprechende Bewirtschaftung angewiesen“, sagt Natura-2000-Projektkoordinatorin Nicole Sieck.

Naturschutzgerechte Bewirtschaftung

Präsentiert werden bei der Exkursion naturschutzgerechte Bewirtschaftung und Pflege bestimmter Lebensraumtypen sowie besonders schutzbedürftiger Biotope in FFH- und Vogelschutzgebieten. Gemeinsam mit Frank Hennig von der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln, Haupterwerbslandwirt Thomas Pätzold sowie Christian Müller von der Kaisaer Agrargenossenschaft werden Wiesen in der Döllnitzaue, im Lossatal und in der östlichen Dahlener Heide im Übergang zur Elbaue erkundet.

Alleen und schützenswerte Arten

Ebenso werden die Kopfweidenpflege und der Erhalt alter Obstalleen als Biotopverbundelemente sowie Lebensraum schützenswerter Arten Themen der Exkursion sein. Die Naturschutzberatung und Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben und anderen Landnutzern sei ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit des Landschaftspflegeverbandes. Nur gemeinsam und im gegenseitigen Verständnis von Landwirtschaft und Naturschutz lassen sich Maßnahmen zum Erhalt wertvoller Natur-Schutzgüter umsetzen.

Doch was heißt es für einen Betrieb, Flächen in Natura-2000-Gebieten zu bewirtschaften? Wie lassen sich Naturschutzmaßnahmen in betriebliche Abläufe integrieren? Und inwieweit sind diese nicht ohnehin selbstverständliche Praxis? Die Höfe-Tour soll Antworten geben.

Der Bus startet und endet: 8 Uhr/16.15 Uhr auf dem Bahnhof Torgau, 8.30 Uhr/16.45 Uhr in Dahlen auf dem Rewe-Parkplatz und 8.45 Uhr/17 Uhr in Oschatz auf dem Busbahnhof. Es wird empfohlen, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk zu tragen. Für einen Mittagsimbiss wird gesorgt. Die Teilnahme ist, ausgenommen ist die Verpflegung bei der Tour, kostenlos.

Info: Nicole Sieck, Projektkoordinatorin Netzstelle Natura 2000, Tel.: 03421 778 50 27, E-Mail: natura-in-nordsachsen@web.de

Von Nico Wendt