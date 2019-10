Landwirt Dr. Kübler amtiert als Naundorfer Bürgermeister

Naundorf

Seit dem Rückzug Michael Reinhardts aus dem Amt des Naundorfer Bürgermeisters führt der langjährige Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Dr. Hartwig Kübler die Geschäfte. Die OAZ erkundigte sich bei ihm nach dem Spagat zwischen Landwirtschaft und Gemeindeverwaltung.

Herr Dr. Kübler, hatte der Bürgermeister Sie in seine Pläne eingeweiht, damit Sie sich auf die Aufgaben langfristig vorbereiten können?

Dr. H. Kübler: Nein. Andere wussten es früher als ich. Michael Reinhardt hat mir später, nachdem er seinen Entschluss öffentlich gemacht hatte, mit einem Augenzwinkern erklärt, dass er Sorge gehabt hätte, dass ich ihm das ausrede. Vielleicht nicht zu Unrecht, immerhin habe ich ihm bei der letzten Bürgermeisterwahl zugeredet, noch einmal anzutreten.

Für Sie stand es nie zur Debatte, die Nachfolge von Michael Reinhardt anzutreten?

Nein. Für den Posten bin ich zu alt. Das sollen mal jüngere Leute machen. Ich fände es auch nicht gut, wenn jemand, der als Rat schon 25 Jahre in der Gemeinde mitbestimmt, nun nach diesem Amt greifen wollte.

Wie muss man sich jetzt ihre Zeitaufteilung zwischen dem Gemeindeamt in Hof und ihrem Betrieb in Raitzen vorstellen?

Prinzipiell ist es so, dass ich dienstags am Vormittag und donnerstags nachmittags im Amt bin. Diese Zeit nutze ich einerseits für die Bürgermeistersprechstunde, die ich zur gewohnten Zeit weiterführe und andererseits für die Gespräche mit den Mitarbeitern der Verwaltung. Dazu kommen noch Termine in Ausschüssen und Verbänden.

Reichen die zwei halben Tage aus, um das zu erledigen, wofür die Gemeinde eigentlich einen Vollzeit-Bürgermeister hat?

Oft ist mehr Zeit erforderlich. Aber prinzipiell ist es so, dass die Gemeindeverwaltung sehr gut organisiert ist und die Arbeit erledigt wird, ohne dass den Mitarbeitern ständig jemand über die Schultern schauen muss. Und sie wissen dann auch, dass der Kübler informiert werden will, wenn er ins Amt kommt. Das wird so gut vorbereitet, dass wir die Punkte zügig abarbeiten können. Ich werde auch nicht mit zu vielen Dingen belastet, aber die Zahlungsein- und -ausgänge will ich schon sehen. Ein positiver Aspekt dieser Tätigkeit ist, dass ich zwar bisher als Gemeinderat auch informiert war, aber nun tiefere Einblicke erhalte.

Vermisst Sie denn in dieser Zeit jemand in Ihrer Firma?

Die ist genauso gut organisiert! Sie läuft sogar, wenn ich da bin. Spaß bei Seite: Ich versuche dort, zu Wochenbeginn mit einer Besprechung die anstehenden Arbeiten und Abläufe zu klären und weiß Mitarbeiter an meiner Seite, die das dann so umsetzen und auch bei kleineren Abweichungen fachlich richtige Entscheidungen zu treffen. Aber ich gebe gern zu, dass mir an manchen Tagen das schnelle Umschalten vom Betrieb auf die Verwaltung schwer fällt.

Sie haben kürzlich die Ratssitzung geleitet. War das für Sie als langjähriger Stellvertreter des Bürgermeisters eine Premiere?

Nein, das war meine zweite Ratssitzung. Ich kenne das Gremium gut genug, um deshalb keine schlaflosen Nächte zu haben. Außerdem gab es zur Vorbereitung eine Ausschusssitzung. Es standen auch keine Themen an, die zuvor kontrovers diskutiert wurden. Ich gehe davon aus, dass ich auch im Oktober und im November je eine Sitzung zu leiten habe. Wann der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin nach der Wahl am 27. Oktober das Amt antreten kann, steht schließlich nicht mit letzter Sicherheit fest.

Sind Sie jetzt als amtierender Bürgermeister Verwalter oder schieben Sie auch eigene Projekte an?

Wenn Sie damit wissen wollen, ob ich Grundsatzentscheidungen treffe: Nein, das wäre vermessen. Aber ich habe mich zum Beispiel für das Tempolimit auf der Ortsdurchfahrt Naundorf der Staatsstraße engagiert. Ich hoffe, dass dadurch der Schulweg von und zum Bus und zum Haltepunkt der Kleinbahn sicherer wird. Ich weiß, dass das manchem nicht weit genug geht. Aber das war die Maßnahme, die wir jetzt im Dialog mit den beteiligten Behörden erreichen konnten. Außerdem habe ich eine Beratung mit den Leiterinnen der Kindereinrichtungen durchgeführt. Michael Reinhardt hat da Einzelgespräche bevorzugt – ich habe eine andere Art zu kommunizieren.

Sie haben den Bürgermeister schon mehrmals während seines Urlaubs vertreten. Ist das jetzt eine ganz neue Herausforderung für Sie?

Die Urlaubsvertretung war zeitlich überschaubar. Es ist aber nicht so, dass da nichts los gewesen wäre. Zwei Mal war der Bürgermeister im Winterurlaub und wir hatten in dieser Zeit mit heftigen Schneeverwehungen zu kämpfen. Als er dann mal zu einer anderen Jahreszeit verreiste, haben wir vorher noch geflachst, dass es ja im August kaum Schnee gäbe. Dafür kam das Jahna-Hochwasser, wo ich vor der Entscheidung stand, ob wir die Jahnatalgasse in Hof evakuieren müssen oder nicht – intensives Beobachten der Sandsäcke inklusive. Als dann Schadensmeldungen abgefragt wurden, gehörten wir zu den Ersten, die eine Zahl parat hatten. Mir war aus dem Rat noch im Hinterkopf geblieben, wie hoch die Planer den Investitionsstau an unseren Brücken veranschlagt hatten. Der Bürgermeister war überrascht, dass das Geld schon auf dem Gemeindekonto war, als er aus dem Urlaub zurückkam. Ich hoffe nun, dass ich diesmal von solchen Naturkatastrophen verschont bleibe.

Von Axel Kaminski