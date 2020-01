Landwirt plant Fahrsilo und Güllebehälter bei Klingenhain

Klingenhain

Bei Klingenhain soll ein Fahrsilo samt Güllebehälter neu gebaut werden. Dafür hat der Cavertitzer Gemeinderat auf seiner Sitzung diese Woche einmütig das Einvernehmen erteilt. Das Fahrsilo soll eine Fläche von 70 mal 44 Meter haben. Das Sickerwasser soll im Güllebehälter, der komplett versenkt wird, aufgefangen haben.

Vorhaben ist zulässig

„Wir haben hier das Übliche in so einem Fall zu prüfen“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) und wies daraufhin, dass etwa die Löschwasserversorgung Aufgabe des Bauherrn sei, der zudem den Bau einer neuen Zufahrt beantragen müsse. Erschlossen wird der Standort in der Gemarkung Klingenhain von der Kreisstraße aus, die Treptitz und Schirmenitz verbindet. „Das Grundstück liegt im Außenbereich und innerhalb eines geltenden Flächennutzungsplanes. Land- und forstwirtschaftliche Vorhaben sind an dieser Stelle zulässig“, erklärte sie. Die Verwaltung habe keine Einwände und empfehle, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Bauherr ist befangen

Die Gemeinderäte teilten die Einschätzung und stimmten geschlossen für das Vorhaben. Martin Hühnlein (VÖG) vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb aus Treptitz und zudem künftiger Bauherr der Anlage war befangen und nahm nicht an der Abstimmung teil.

Damit ist die erste Hürde für die Pläne genommen. Wichtigste Voraussetzung für die Realisierung des Vorhabens ist nun eine Baugenehmigung aus dem Landratsamt Nordsachsen.

Von Jana Brechlin