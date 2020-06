Liebschützberg

Seit 1976 arbeitet Frank Müller in der Landwirtschaft. Der 59-Jährige hat in der LPG in Borna gelernt und arbeitet jetzt in einem Calbitzer Agrarbetrieb. „So kann es nicht weitergehen“, meint er mit Blick auf die Agrarpolitik von Freistaat, Bund und Europäischer Union. Offenbar ist er mit dieser Meinung nicht allein.

Der Verein „Land schafft Verbindung“ (LSV) konnte nach eigenen Angaben über 700 Teilnehmer und Gäste mobilisieren, die am Sonnabend zur Protestkundgebung auf dem Liebschützberg kamen.

Nicht nur Buhmann sein

„Solche Veranstaltungen sind wichtig“, betont Roland Paul, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln. Er habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man in der Politik und der Bevölkerung – auch aufgrund solcher Aktionen – zu der Erkenntnis komme, dass die Landwirtschaft nicht nur Buhmann und Prügelknabe sein dürfe.

Aus der Luft gu zu sehen: Die Umrisse einer Milchkanne, die mit Traktoren gestellt wurde. Quelle: Land schafft Verbindung

Nachdem an der Flanke des Liebschützberges aus Traktoren die Kontur einer Milchkanne und der Schriftzug LSV aufgestellt worden waren, begann unweit der Mühle die Kundgebung. LSV-Vorstandsmitglied Stefan Hesse hatte zu Beginn die geladenen Politiker gebeten, die Polemik zuhause zu lassen.

Der Brockhaus leitet Polemik vom griechischen pólemos, dem Krieg, her und erklärt sie als literarische oder wissenschaftliche Auseinandersetzung oder als unsachliche Kritik, als Angriff. In diese Richtung bewegte sich kein Politiker. Allerdings stellte als einer der letzten Redner Olaf Kranen, der die Felder rund um den Berg bewirtschaftet, fest, dass man mit roten Parteifarben wenig am Hut habe. „ Die Grünen haben nur grüne Pullover an, unten drunter sind sie rot“, tat er kund. Viel Beifall bekam er für seinen nächsten Satz: „Ich verlange die Aussetzung der Düngeverordnung bis Konsens über die Messverfahren herrscht“.

Düngeverordnung bleibt Dauerbrenner

Diese Verordnung, die dazu dienen soll, die Nitratbelastung des Grundwassers spürbar zu senken, war schon eines der Kernthemen jener Kundgebung, die vor vier Monaten an gleicher Stelle stattfand. Mehr oder weniger pauschal sollen die Landwirte, auf beziehungsweise unter deren Flächen die Belastung die Grenzwerte überschreitet, die Anwendung von Düngemitteln reduzieren.

Wolfram Günther versicherte den Bauern, mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Quelle: Axel Kaminski

Sachsen Umwelt- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) versprach vom Rednerpult auf dem Anhänger mit weitem Blick in die Landschaft nicht das Blaue vom leicht bewölkten Himmel. Er forderte die Landwirte zum Mitwirken an der Ausweisung der Nitrat- und Phosphatgebiete auf und bot in Sachen Düngeverordnung die kostenlosen Beratungen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie an.

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken

Seiner Ansicht nach liege die Antwort auf viele Fragen in regionalen Wirtschaftskreisläufen. Diese könne er unterstützen, während er auf Dumpinglöhne und weit unter den hiesigen liegenden Sozial- und Qualitätsstandards anderswo keinen Einfluss nehmen könne. Aber man brauche eben auch Zusammenhalt und Partner, um wieder in Sachsen Schlachthöfe zu etablieren.

Auf der Bühne wurden deutliche Worte gewechselt. Quelle: Axel Kaminski

Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes, zeigte sich von der Resonanz auf den Aufruf zu dieser Kundgebung positiv überrascht. Er habe geglaubt, dass die Corona-Krise die Chance biete, dass die Landwirtschaft als systemrelevant erkannt werde. Mittlerweile würde wieder in alte Muster verfallen, träten wieder jene auf, die kaum etwas zur Bewältigung der Krise beigetragen hätten.

Zeitaufwendige Reise

Deutlich weniger Publikum als Torsten Krawczyk und Wolfram Günther hatte nach 19 Uhr das Forum mit agrarpolitischen Sprechern mehrerer Parteien des sächsischen Landtages sowie der FPD. Zu diesem Zeitpunkt hatten die ersten Landwirte die mit Traktor zeitaufwendige Rückreise an die Neiße und ins Vogtland bereits angetreten. Sie verpassten auch das Mahnfeuer sowie die emotionale Schilderung der wichtigen Rolle der Landwirtschaft aus Sicht einer Städterin.

Aus ganz Sachsen waren Landwirte mit ihren Maschinen angereist. Quelle: Axel Kaminski

Von Axel Kaminski