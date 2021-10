Collm-Region

Großstädter kennen Mais als Bastel- und Dekoartikel oder als gelben Farbtupfer im Salat. Auf dem Land weiß man, dass von der Pflanze mehr verwertet wird als nur der Stängel.

Seit dem 20. September läuft bei der Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln die Maisernte. Der Betrieb hat auf rund 500 Hektar Mais angebaut. „Dass ist mehr als in den vergangenen Jahren, aber das war nötig, um Vorräte zu schaffen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Thomas Emmrich. Die bestehenden hätten nicht mehr lange gereicht, um die Tiere der Agrargenossenschaft zu füttern. „Wir schaffen gerade so den Anschluss“, schildert der Vorstandsvorsitzende die Situation. Man könne Ende der nächsten Woche den ersten durchsilierten Mais füttern, bevor die Ernte 2020 aufgezehrt sei. Normalerweise käme man mit der Vorjahresernte bis Mitte, Ende Januar.

Maisernte bei Cavertitz Quelle: Axel Kaminski

„Im Durchschnitt holt man 45 bis 50 Tonnen Mais vom Hektar“, erläutert Thomas Emmrich. In den letzten Jahren sei es deutlich weniger gewesen. Diese Ernte liege bei 60 bis 75 Tonnen. Das sei schon viel, obwohl der Mais keine komplett optimalen Bedingungen gehabt hätte. „In der Summe war es für den Mais teils zu kalt“, erklärt er.

Auch für den Laien ist zu erkennen, dass der Mais höher gewachsen sei als in den letzten drei Jahren und jetzt noch sehr grün sei. „Das ist mehr verdauliches Grün, was zu mehr Milchleistung führt“, freut sich Thomas Emmrich.

Gesamte Ernte geht in die Ställe

Die Maisernte wurde zwischendurch kurz unterbrochen, um Personal und Technik für den Grünschnitt einsetzen zu können. „Das Gras muss anwelken, bevor es ins Silo kommt. Dazu braucht es hinsichtlich der Temperatur und Feuchtigkeit bestimmte Bedingungen“,erläutert Thomas Emmrich. Wenn diese gegeben seien, müsse man sie gleich nutzen, bevor das Anwelken zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

In der Agrargenossenschaft gehen 100 Prozent des Mais als Futter zu den Kühen. „Erst wenn er durch ihren Magen durch ist, landet er in der Biogasan

Maisernte bei Cavertitz Quelle: Axel Kaminski

lage“, sagt Thomas Emmrich zur Verwendung des Mais.

Für den Freitag hat der Gutshof Raitzen das Ernte der Maisernte ins Auge gefasst. Geschäftsführer Julius von der Decken bezeichnet das Ergebnis als „sehr gut“. Die Hektarerträge würden sich zwischen 55 und 70 Tonnen bewegen. Das sei knapp doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Und nicht nur die Menge stimme, sondern auch die Qualität. „Die Ernte weist gute Trockensubstanzgehalte auf“, betont Julius von der Decken.

Im Frühjahr noch im Rückstand

Tatsächlich habe der Regen im Sommer, der manchem den Urlaub vergällt habe, dem Mais gut getan. „Er konnte so weitgehend die Rückstände im Wachstum kompensieren, die durch das kühle Frühjahr entstanden waren“, erklärt der Geschäftsführer.

Der Gutshof Raitzen baut auf rund 230 Hektar Mais an. Ein Teil gehe vom Silo aus in die Biogasanlagen, die größere Menge werde an die Färsen im Bestand des Betriebes verfüttert.

„Wir bestellen eine gleich große Fläche mit Mais wie in den vergangenen beiden Jahren, ernten aber zirka 90 Prozent mehr“, umreißt Dirk Stiller, Geschäftsführer Pflanzenproduktion der Agrargenossenschaft Laas, die Ertragslage. Diese Menge einzubringen und ins Silo einzulagern, sei schon eine Herausforderung. Prinzipiell gäbe die Arbeit im Silo den Takt der Ernte vor. Was gehäckselt vom Feld komme, müse hier in dünnen Schichten aufgetragen werden. Dazu ist neben einem Radlader eine vier Tonnen schwere Walze im Einsatz. Arbeite man hier nicht sorgfältig genug, riskiere man Schimmelschichten im Silo – ein Problem, dass sich dann bis hinein in die Ställe durchziehen würde. Apropos Ställe: Mit dem Mais von 2020 hätte man jedenfalls nur noch eineinhalb Monate füttern können.

„Wir bewegen hier 1000 bis 1200 Tonnen pro Tag“, erläutert Dirk Stiller die Dimension der Maisernte in und um Laas. Das habe man im vorigen Jahr auch geschafft, nur habe man insgesamt weniger Zeit benötigt.

Einlagern des Mais im Silo Quelle: Axel Kaminski

Und noch einen großen Unterschied gäbe es zur Maisernte des vorigen Jahres: „Wir konnten diesmal erst 14 Tage später mit der Ernte beginnen. Voriges Jahr waren wir schon Mitte September fertig“, erklärt Dirk Stiller. Mitte kommender Woche könnte es dann aber geschafft sein. Wenn es trocken bleibt und man weiter mit der Technik auf den Acker komme.

„Es gibt ‚Getreidejahre’ und es gibt ‚Futterjahre’“. blickt Dirk Stiller auf die Erträge aller Kulturen. Dieses sei offenbar ein Futterjahr. Mit den Erträgen beim Mais, den Rüben und vom Grünland könne man sehr zufrieden sein.

Von Axel Kaminski