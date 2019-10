Landwirtschaft zum Anfassen – Herbstfest lockt hunderte Besucher nach Cavertitz

Laas/Cavertitz

Julius und Linus haben viel Spaß beim Melken an einer aus Kunststoff nachgebauten Kuh mit Euter. Einem hat Oma Birgit Kruschke den Melkschemel umgebunden, ehe sie den beiden Jungen erklärt, wie man mit den Händen agieren muss, um Milch aus dem Euter zu bekommen. Aus dem Nachbau fließt bei richtigen Bewegungen allerdings nur Wasser. Doch die Freude bei allen ist groß, als sich ein Strahl zeigt.

Praktische Angebote

Das freut auch Caroline Kalide von der Erzeugergemeinschaft Milch – Milchquelle und Regine Schmelter von der Agrargenossenschaft Laas, verantwortlich für die Tierproduktion. Die beiden Frauen wollen zum diesjährigen Herbstfest der Agrargenossenschaft Laas in Cavertitz zeigen, wie viel Arbeit in einem Liter Milch oder auch in einem Stück Butter stecken. Die Laaser sind Mitglied der Erzeugergemeinschaft. Wer will, kann beim Buttern selbst Hand anlegen. Der Stand ist nur einer von vielen, die die Besucher des nunmehr elften Festes ansteuern können.

30 regionale Händler und Vereine beteiligen sich

Insgesamt beteiligen sich neben den facettenreichen Angeboten der Agrargenossenschaft über 30 regionale Händler an der Veranstaltung. Hinzukommen noch Vereine aus der Region, wie die Cavertitzer Feuerwehr, der Landschaftspflegeverband Nordsachsen, das Kinderhaus „Sonnenuhr“ der Diakonie oder die Schönaer Landfrauen mit ihrem Strickstand. Mit dabei auch das Ackerrace-Team, das unentgeltlich hilft, weil die Landwirte sie bei ihrem Hobby beispielsweise mit Technik oder Strohballen unterstützen.

Zur Galerie Die Agrargenossenschaft Laas bot bei ihrem elften Fest am Sonntag Landwirtschaft zum Anfassen. Hunderte Besucher kamen, um zu schauen, zu testen und sich zu informieren.

Technikschau und Tiere

Ein Teil des riesigen Freigeländes um die Lagerhallen beherbergt eine Landtechnikschau. In einer der Hallen gibt es Tiere zum Anfassen. Kälbchen, Alpakas oder Schafe freuen sich über manche Streicheleinheit. Auch Züchter von Kaninchen und Geflügel aus der Region stellen sich und ihr Hobby vor.

Natürlich bietet die Laaser Genossenschaft Erzeugnisse an, die ihre rund 75 Mitarbeiter produzieren und wo die Grundlagen auf den 1800 Hektar bewirtschafteten Ackerlandes jedes Jahr heran wachsen. Doch längst hat sich die Situation hier in den vergangenen Jahren gewandelt, wird es weiter Veränderungen geben. Wuchsen vor Jahren auf den Fluren noch Kartoffeln, so sind die aus dem Anbau auf Grund der klimatischen Veränderungen und Bodenbeschaffenheit verschwunden. „Statt Kartoffelfest feiern wir seit dem vergangenen Jahr stattdessen ein Herbstfest, weil wir einfach weiterhin etwas für die Region, unsere Kunden tun wollen“, so Sylke Hesse, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft.

Veränderungen in der Landwirtschaft

Der Zustrom von hunderten Besuchern wie an diesem Sonntag beflügle zum Weitermachen. Nebenbei bemerkt sie noch, dass nicht nur die Dürre zu Veränderungen führe. So verschwinden Zuckerrüben ab dem nächsten Jahr von den Feldern, weil die nächste Zuckerfabrik künftig über 100 Kilometer entfernt liege. Trotz zusätzlicher neuer Kosten werde zudem dort an der Preisschraube gedreht, wirtschaftlich nicht vertretbar. Doch den Landwirten wird auch auf anderen Gebieten die Arbeit nicht leicht gemacht. Darüber wird auf Informationsblättern berichtet, für Unterstützung der Bürger und für mehr Verständnis geworben.

Während die Fachfrau über diese Dinge spricht, sorgt das Andrea Berg Double Angelika Drescher für gute Stimmung bei den über 800 Besuchern in einer der Hallen, die für das Fest umfunktioniert wurden. In der hatte am Morgen Vorstandsvorsitzender Dietmar Wiesner die Gäste begrüßt und das Fest eröffnet. Anschließend sorgte die Blaskapelle Lampertswalde und DJ Stefan Bräuer für zünftige Unterhaltung aller.

Von Bärbel Schumann