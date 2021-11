Lange Lieferfrist für neues Oschatzer Feuerwehr-Auto

Oschatz

Für Lars Natzke gab es am Donnerstagabend – knapp sieben Wochen vor Heiligabend – eine Art vorzeitige Bescherung. Die Mitglieder des Hauptausschusses beschlossen einstimmig den Kauf eines neuen Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr Oschatz. Mit diesem roten Transporter wird Lars Natzke als Oschatzer Wehrleiter künftig unterwegs sein, um die Einsätze zu koordinieren. Doch bis das „Weihnachtsgeschenk“ eintrifft, werden die Festtage längst vergessen sein. „Auf dem Feuerwehr-Markt gibt es zur Zeit lange Wartezeiten“, erklärte Natzke den Ausschussmitgliedern. Er rechnet mit einer Lieferfrist von acht Monaten, das Fahrzeug dürfte also erst im Sommer nächsten Jahres ins Oschatzer Feuerwehrdepot rollen.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz zersägen in der Heinrich-Mann-Straße einen Baum, der auf die Fahrbahn zu stürzen drohte. Quelle: Frank Hörügel

Wie allgemein auf dem Fahrzeugmarkt klemmt es wegen Lieferengpässen derzeit auch auf dem Markt für Feuerwehrautos. Acht Firmen hatte die Stadt um ein Angebot gebeten, doch nur die Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH reagierte – und bietet das gewünschte Fahrzeug zum Preis von 144 186 Euro an. Kalkuliert hatte die Stadt mit Kosten von 130 000 Euro, 68 000 Euro Fördermittel sind bereits zugesagt. Die Finanzierungslücke von 14 186 Euro, so der Beigeordnete Jörg Bringewald, soll nun in Abstimmung mit dem Abwasserverband Untere Döllnitz geschlossen werden. Denn im städtischen Haushalt sei Geld für Investitionen in die Straßenentwässerung eingeplant, das nicht benötigt werde. Diese Summe soll nun für die Mehrkosten aufgewendet werden.

Lieferprobleme im Halbleiterbereich

Als Inhaber des gleichnamigen Autohauses weiß Stadtrat Holger Schmidt (CDU) genau, mit welchen Schwierigkeiten derzeit Fahrzeughersteller zu kämpfen haben. „Es gibt Lieferprobleme im Halbleiterbereich. Wir sollten deshalb auf einen verbindlichen Liefertermin drängen“, sagte er. Dazu der Beigeordnete Bringewald: „In der Ausschreibung steht ein Liefertermin. Das ist Vertragsbestandteil.“ Stadtrat Tobias Heller (AfD) meinte: „Ich sehe das entspannt, der jetzige Einsatzleitwagen fährt ja noch.“

Altes Auto wird eventuell verkauft

Und was passiert mit dem jetzigen Einsatzleitwagen? Das Fahrzeug, Baujahr 2009, ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung aufgrund seines häufigen Einsatzes in den vergangenen zwölf Jahren nicht mehr für den Feuerwehrdienst geeignet. Laut Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch, die den Beschluss zum Kauf eines neuen Fahrzeuges erarbeitet hat, soll das jetzige Auto entweder der Wasserwehr Limbach zur Verfügung gestellt oder verkauft werden. In letzterem Fall würde das Auto über die Fahrzeugbörse Chemnitz angeboten, so der Beigeordnete Bringewald. „Und dann müssen wir sehen, was da kommt. Im Haushalt ist das Geld noch nicht eingeplant.“

Von Frank Hörügel