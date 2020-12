Laufend unterwegs: Steven Dornbusch schrubbt Kilometer zugunsten dreier Kinderheime

Oschatz/Leipzig

Trotz fortwährender Zwangspause für die Branche geht Veranstaltungsmanager Steven Dornbusch weiter seinen Weg. Am morgigen Sonnabend führt ihn dieser rund um Leipzig. Im Rahmen der Aktion „Kinderaugen leuchten“ läuft er – und unterstützt damit erneut drei Kinderheime in Zeitz, Merseburg und Dessau.

Jene Häuser profitierten bereits von einer Aktion, die der aus Oschatz stammende Wahl-Berliner vor gut drei Monaten startete. Am ersten Septemberwochenende fuhr er binnen 24 Stunden mit dem Fahrrad von Oschatz nach Berlin und wieder zurück. Damals kamen dank eigener Spende und enormer Unterstützung von außen insgesamt 8351 Euro zusammen.

Grenzen testen

Nun sind es wieder 24 Stunden und wieder soll jeder Kilometer mit einem karitativen Euro belohnt werden. „Ich rufe jeden auf, es mir gleich zu tun oder ebenfalls zu spenden“, sagt er. Der ganztägige Marsch geht zurück auf eine gleichartige Initiative von Jens Schurat, der sich zum Ziel gesetzt hat, an einem Tag 100 Kilometer zu laufen.

Steven Dornbusch nach Ende seiner Radtour im September. Quelle: Christian Kunze

Für Dornbusch ist der Lauf um die Pleißestadt unabhängig von der zurückgelegten Distanz eine weitere Grenzerfahrung. „Ursprünglich wollte ich von Riesa nach Bad Schandau laufen. Aber die Verschärfungen der Corona-Schutz-Verordnung haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so der zur Zeit arbeitslose Eventmanager. Vielleicht kann er in ein paar Monaten sagen, dass ihn Corona an seine Grenzen gebracht hat – vielleicht definiert er sie nach dem Lauf aber auch neu.

Nächste Aktion 2021

Fest steht, dass für den engagierten Mann im kommenden Jahr noch weitere Ziele definiert sind. Seine vor drei Monaten initiierte Radtour soll eine Fortsetzung finden – und zwar im ganz großen Stil. „Wir suchen Teams, die ebenfalls Benefiz-Touren machen. Dabei soll es eine Art Sternfahrt mit einem gemeinsamen Endpunkt geben. Ich wünsche mir, dass dabei die Oschatzer nicht hinten an stehen. Auch ein Prominenten-Team wollen wir gewinnen, die Aktion noch populärer zu machen“, sagt er.

Lockdown hin oder her: Steven Dornbusch ist trotz all der Hindernisse laufend unterwegs.

Von Christian Kunze