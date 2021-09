Leckerer Apfelsaft: Mobile Mosterei macht Station in der Dahlener Heide

Dahlen

Es war in den vergangenen Jahren schon zu einer Tradition geworden, dass beim Nordsächsischen Naturmarkt auf dem Kirschberg von Dahlen auch die mobile Apfelsaftpresse Station machte. Hier konnten Gäste ihre Obsternte zu Saft verarbeiten lassen. „Doch der Nordsächsische Naturmarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Cordula Volkmar vom Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz.

Aber der Herbst steht trotzdem vor der Tür und damit beginnt die Obsternte bei Äpfeln und Birnen. „Manch einer weiß noch nicht, was er mit dem Obst machen soll. Die mobile Mosterei, die ’Apfelquetsche’ von Andreas Richter, wird trotzdem in der Dahlener Heide Station machen, aber nicht in Dahlen“, informiert Cordula Volkmer. Die Saftpresse ist in diesem Jahr in Wohlau und zwar am 12. September und am 10. Oktober ab 9 Uhr auf dem Gelände des Forstbetriebes „Vor der Heide Dröschkau“. Dort erhalten die Obstanlieferer direkt vor Ort den Saft von ihrem eigenen Obst, frisch gepresst und in Fünf-Liter-Bags im Karton abgefüllt. „Sehr wohlschmeckend und garantiert ,Natur pur’“, wirbt Cordula Volkmer.

Ab einer Mindestmenge von 50 Kilogramm, besser noch 100 Kilogramm wird die Verarbeitung möglich sein. Sollten es jedoch mehr als 400 Kilogramm Obst werden oder hat man Fragen im Vorab an die Mosterei, dann kann man gern über deren Internet-Seite: www.mobile-apfelquetsche.de Kontakt aufnehmen. Wer sein Obst selbst anliefert, kann den Herstellungsprozess direkt verfolgen, ganz nebenbei das Produkt verkosten und die Gelegenheit nutzen, um mit dem Betreiber der Mosterei und mit anderen Obstbaumbesitzern ins Gespräch und in den Erfahrungsaustausch zu kommen.

Die jeweils aktuellen Corona-Anforderungen sind zu berücksichtigen.

Informationen erhalten Interessenten gern beim Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz e.V., Tel: 03421 778 50 26, www.lpvto.de.

Von Hagen Rösner