Leckwitz

Auch wenn die Runde relativ klein ist: Die Senioren aus Leckwitz, die am Mittwoch zum allmonatlich von den Seniorenbetreuerinnen Brigitte Thierbach (r.) und Andrea Schubert (M.) organisierten Treff ins Sportlerheim gekommen waren, freuten sich darüber, dass es diese Kontakte wieder gibt. Nach der coronabedingten Zwangspause fanden ab August diese Angebote in den Liebschützberger Ortsteilen wieder statt. Ein erster Höhepunkt war das Sommerfest in Klötitz, bei dem die älteren Bürger mit Spezialitäten vom Grill verwöhnt wurden. Nun steigt die Vorfreude auf die Tagesfahrt. Sie führt die Senioren am kommenden Donnerstag nach Neuhaus am Rennweg.

Von Axel Kaminski