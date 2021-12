Leere Geschäfte in Oschatz: Teil-Lockdown durchkreuzt Shopping-Pläne

Oschatz

Der Dezember ist für viele Einzelhändler normalerweise der umsatzreichste Monat des Jahres. Vor Heiligabend kaufen die Menschen Geschenke für ihre Lieben, nach den Feiertagen erfüllen sie sich mit dem Weihnachtsgeld noch offen gebliebene Wünsche. Doch Sachsens Teil-Lockdown stellt derzeit viele Shopping-Pläne auf den Kopf. Besonders diejenigen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich aktuell mit stark begrenzten Einkaufsmöglichkeiten abfinden.

Junge Menschen setzen auf Onlineshopping

In der Oschatzer Innenstadt herrscht wenig Betrieb. Lilly Richter (20) ist eine der wenigen Personen, die die Straßen entlang eilt – zum Einkaufen ist sie allerdings nicht hier. Dazu besuche die Auszubildende meistens Onlineshops. „Wenn ich etwas möchte oder brauche, bestelle ich das eigentlich immer im Internet. Das war schon vor Corona so, aber jetzt natürlich noch mehr. Ich bin erst einmal geimpft, da komme ich fast nirgendwo rein.“ Den Vorteil im Onlineshopping sehe sie vor allem darin, dass man Preise und Produkte gut vergleichen könne. „Im Laden gibt es halt meistens nur ein oder zwei Versionen von einer Sache – da müsste man in mehrere Geschäfte gehen, um verschiedene Produkte vergleichen zu können.“

Vorsichtsmaßnahmen im Geschäft

Erika Weber (76) hat hingegen andere Einkaufsvorlieben. „Ich kaufe nur im Geschäft ein. Ich will die Dinge ja auch sehen und anfassen können, bevor ich sie kaufe“, findet die Rentnerin. „Mit dem Internet auf dem Handy komme ich sowieso nicht richtig zurecht, das kann nur mein Mann“, lacht sie. Doch aufgrund der aktuellen pandemischen Lage sei Vorsicht geboten. „Man muss schon aufpassen, im Laden und unterwegs. Ich habe auch immer meine Maske mit dabei, und ein Desinfektionsmittel für die Hände.“

Wenn sie etwas ganz Bestimmtes wolle, bestelle die Oschatzerin die Ware auch hin und wieder telefonisch vor. „Dann muss man nur kurz beim Geschäft vorbeischauen und kann es gleich mitnehmen. Man muss manchmal nicht mal in den Laden reingehen. Das ist schon sehr praktisch.“

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht nur 2G trübt die Einkaufslust

Auch für Oschatzer Einzelhändler hat der Teil-Lockdown mitunter verheerende Folgen. „Wir verzeichnen deutlich weniger Kunden als 2019, und auch weniger als vor den neuen Corona-Auflagen. Vor allem unsere Stammkundschaft ist uns in dieser Zeit treu geblieben. Wir freuen uns und sind dankbar für jeden, der bei uns einkauft“, so Thomas Schubert, Inhaber des Geschäfts „Schuhe & Mode Schubert“. Auch die Möglichkeit, bestimmte Artikel telefonisch vorzubestellen und vor Ort abzuholen, werde von Einigen genutzt; auf das Online-Angebot des Geschäfts als Alternative zum Einkaufen im Laden werde hingegen weniger zurückgegriffen.

Doch nicht nur die 2G-Regelung halte zur Zeit die Kunden vom Einkaufen ab. „In den letzten Wochen war das Wetter mitunter wirklich ungemütlich. Wenn es draußen regnerisch und kalt ist, haben die Leute natürlich auch wenig Lust, einkaufen zu gehen“, mutmaßt Schubert.

Weniger Auflagen für Parfümerie

Für Steffi Langer, Inhaberin der gleichnamigen Parfümerie in der Lutherstraße, war der Dezember trotz neuer Corona-Verordnung ein umsatzstarker Monat. Als Parfümerie ist sie nicht von der 2G-Regelung betroffen. „Meine Kollegen erzählen manchmal von Verlusten von bis zu 50 Prozent. Das ist bei mir glücklicherweise nicht der Fall. Viele Kunden kauften Weihnachtsgeschenke, die sie ohne 2G-Regelung vielleicht nicht bei mir im Geschäft besorgt hätten. Da gab es besonders viel Stress. Ich kann mich wirklich nicht beschweren“, berichtet sie. „Dennoch merke natürlich auch ich, dass die Leute immer mehr im Internet bestellen und das Onlineshopping eine große Konkurrenz darstellt.“

Von Fabienne Küchler