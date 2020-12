Legendärer Oschatzer Lehrer Benno Kiebs an Corona gestorben

Region Oschatz

Im Alter von 101 Jahren hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Professor Benno Kiebs erlag am 2. Dezember in der Collm-Klinik einer Lungenentzündung und Covid 19.

Benno Kiebs rechts und der ehemalige Thomaskantor Georg Christoph Biller i. R. mit dessen Vater Kiebs auf dem Gymnasium in Schweidnitz die Schulbank gedrückt hat. Quelle: Gabi Liebegall

Bis zu diesem Zeitpunkt lebte der ehemalige Pädagoge, der Lehrer hunderter Schüler am Oschatzer Gymnasium gewesen war, selbstbestimmt in einer Wohnung des Pflegedienstes Ihm – seit 2000 gemeinsam mit seiner Frau, die 2011 verstorben ist. Auch danach fühlte sich der Senior hier wohlbehütet.

Kameradschaft und der Glaube an das Gute

Seine beiden Kinder mit ihren Ehepartnern – sie leben bei Leipzig und in Halle – waren so oft es ging bei ihm und telefonierten regelmäßig. Die vier Enkel und fünf Urenkel sind allesamt stolz auf ihn, erzählt Tochter Ursula Gallien (66). Ihr Bruder Dr. Bernhelm Kiebs (70) stimmt uneingeschränkt zu. Der Diplom-Physiker und die Diplom-Ökonomin verehren ihren Vater mit besonderem Respekt, denn das Leben des Benno Kiebs war gespickt mit außergewöhnlichen Erlebnissen und Ereignissen. Andere Menschen wären an ihnen zerbrochen, Benno Kiebs ist an ihnen gewachsen. „Für ihn waren Ziele im Leben wichtig, Kameradschaft und der Glaube an das Gute im Menschen“, so die Tochter. Er habe auf alles eine Antwort gehabt. Bis zuletzt „stand Lernen bei ihm ganz oben“ auf der Prioritätenliste.

Kiebs fiel in Ungnade

Nach dem Krieg arbeitete Kiebs in Thüringen in der Volksbildung. Seine Vorstellungen von Pädagogik passten dem DDR-Regime nicht, Kiebs fiel in Ungnade und wurde nach Oschatz an das heutige Gymnasium als Lehrer versetzt.

1954 bekam er seine erste Klasse. Einer der Schüler war Dr. Arndt Beckert (80) aus Oschatz, der ehemalige Kreissportarzt. „ Benno Kiebs sagte immer: ,Erst probieren, dann studieren!’“

Schüler-Kabarettgruppe „Die roten Schlipse“

Mit seiner Schüler-Kabarettgruppe „Die roten Schlipse“ schrieb Kiebs Schul- und Kulturgeschichte in der Region. Sein wacher Geist und seine Intelligenz beeindruckten bis ins hohe Alter. In der Zeit seiner Promotion an der Leipziger Uni schrieb er wissenschaftliche Publikationen und in hohem Alter seine Biografie. Zu seinen Werken gehören zudem „Die Zwillinge vom Cunnersdorfer Weg“. Zuletzt arbeitete Kiebs an „Die roten Schlipse“, aber die Vollendung blieb ihm verwehrt...

Von Gabi Liebegall