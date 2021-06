Leiche in Merkwitz gefunden – Polizei ermittelt

Merkwitz

Nach dem Fund einer Leiche im Oschatzer Ortsteil Merkwitz ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Polizei bestätigte, dass eine 82 Jahre alte Frau „leblos aufgefunden“ wurde, weitere Einzelheiten wurden aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht veröffentlicht. Der Polizei bekannt wurde der Fall am Freitag, aber auch am Wochenende waren noch Ermittler vor Ort tätig. In Merkwitz selbst ist von einem angeblichen Familiendrama die Rede. Auch dazu äußerte sich die Polizei jedoch nicht.

Von LVZ