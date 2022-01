Leisnig: Corona-Jahr mit Einbuße für Tierheim

Leisnig

Der Jahreswechsel verlief ruhig im Tierheim am Leisniger Eichberg, mit einem Vermittlungsstopp für Tiere. Damit soll verhindert werden, dass jemand ein Tier aussucht, das als Weihnachtsgeschenk dienen soll.

Alte Hündin braucht plötzlich ein Zuhause

Für eine bereits betagte Mischlingshündin musste trotzdem kurzfristig ein neues Zuhause gefunden werden. „Es kommt vor, dass Tiere über die Feiertage plötzlich ein neues Zuhause brauchen“, erläutert Simone Landgraf, Mitarbeiterin vom Tierheim. Das Tierheim könne sich für derartige Pfleglinge auf treue Tierheimfreunde verlassen.

Verlässliche Pflegestelle bei älterem Mann

Die alte Hundedame konnte an eine Pflegestelle gegeben werden, in die Hände von jemandem, der schon mehrfach ältere Tiere aufnahm. „Wenn wir wissen, dass einem Tier damit geholfen werden kann, reagieren wir, so bald es geht“, so Landgraf. Dieser ältere Mann pflegt die Hunde, bis deren Lebensende gekommen ist. Dann meldet er sich wieder in Leisnig, stellt sich erneut als Pflegestelle zur Verfügung. Das mache ihn zwar jedes Mal traurig, wenn ein Tier stirbt. Doch es hilft einem weiteren, welches er nimmt.

Spenden helfen beim Ausgleichen

Ansonsten ging das Tierheim ruhig in das neue Jahr, nach einem freudigen Jahresausklang. Mehrere größere Geldspenden halfen dabei, das finanzielle Defizit von 2021 etwas zu mildern. Die Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnungen zwangen den Verein, öffentliche Feste abzusagen. Diese bringen sonst etwas Geld in die Vereinskasse.

Kein Urlaub, keine Tierferien

Aber noch etwas anderes riss dort ein großes Loch: Es wurden viel weniger Pensionstiere über die Ferienzeit abgegeben. Darüber berichtet Rosmarie Pfumfel vom Verein: „Die Leute sind weniger in den Urlaub gefahren im vergangenen Jahr.

Pensionseinnahmen fehlen

Das mag damit zu tun haben, dass das Verreisen wegen des Corona-Infektionsgeschehens in anderen Ländern mit den Corona-Regeln und der Einreisequarantäne zeitweise riskant war. Auch fehlte manchem wahrscheinlich für weitere Reisen das Geld, da viele Unternehmen in Kurzarbeit gingen. Das Resultat: Keine Urlaube, keine Tierferien.“ Es wurden weniger Tiere in Pension gegeben. Und diese ist ein Einnahmequelle für den Tierschutzverein. „Für uns ist das eine große Einbuße“, so Pfumfel.

Weniger Konsum, mehr Geld für Tiere

Drei große Geldspenden helfen den Tieren vom Eichberg nun über die Runden – vielleicht auch eine Corona-Folge: Das Geld, was nicht für Urlaub oder auf andere Art für Konsum ausgegeben wurde, kommt jetzt den Hunden und Katzen zugute.

Von Steffi Robak