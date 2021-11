Leisnig: Heim fürs Paten-Rind statt Schlachtbank

Leisnig

Still ist es im Stall der Altenhofer Familie Franz. Die Kühe schauen und schnauben neugierig. Strecken ihre Köpfe in den Gang, drängen den Menschen entgegen. Sie suchen den Kontakt. Die ganz Zutraulichen machen lange Zungen. Sie alle sind Lebenshof-Tiere.

Zu jeden Tier eine tragische Geschichte

Mit den Vierbeinern steht in jeder Box eine tragische Geschichte, die fast beim Schlachter geendet hätte. Familie Franz versorgt neben eigenen Kühen eine Reihe von Pensionstieren. Man könnte sagen: Adoptionsrinder. Deshalb steht in dem Stall, den sie einst einem Landwirtschaftsunternehmen abkauften, keine reinrassige Herde.

Pinzgauer Mutterkuh mit Kälbchen. Quelle: Sven Bartsch

Sondern: Hier eine schwarze Pinzgauer Mutterkuh mit Kälbchen. Dort eine bunt zusammengewürfelte Vierer-Gang aus lauter Halbwüchsigen. Ein paar Boxen weiter zwei schwarz- und rot-weiß gefleckte Holsteinrinder.

Sarah kennt die Rassen und Namen

Die 16-jährige Sarah Franz kennt sie alle, nicht nur die Rassen, auch die Namen und die teils erbarmungswürdigen Tierschicksale. Die vier Zusammengewürfelten, Lyra, Aimee, René und Wolfi stammen aus einer behördlich angeordneten Stallräumung. Wegen nicht tiergerechter Haltung wurden die Rinder beschlagnahmt. Was klingt wie eine Erlösung, führt die Tiere letztlich auf die Schlachtbank. „Die vier standen schon auf dem Hänger für den Schlachter. Da haben wir sie rausgeholt“, erinnert sich Sarahs Mutter Katrin Franz.

Wolfi: In letzter Minute vor der Schlachtbank gerettet. Quelle: Sven Bartsch

Für solche Tiere wurde der Verein Lebenshof Hohenwart gegründet. Mit Sitz in Bayern, nahe Landsberg am Lech, nimmt der Verein auch Großvieh auf. Das Vereinsstatut besagt: Lebenshof-Tiere dürfen weder geschlachtet noch gegessen noch weiterverkauft werden. Die Pensionstiere sind raus aus dem Nutztierstatus und bleiben Eigentum des Vereins. Sie sterben eines Tages eines natürlichen Todes. Um ihre Pflege zu unterstützen, können interessierte Menschen Tierpatenschaften übernehmen. Ab fünf Euro im Monat ist das möglich.

Ebay Kleinanzeigen: Pensionsbauern gesucht

Vereinsgründerin und -vorsitzende Petra Supica, 59 Jahre alt und hauptberuflich Inhaberin von einem Hausmeisterservice, machte sich den Lebenshof zur ehrenamtlichen Lebens-Aufgabe. „Eines Tages suchte ich per Ebay Kleinanzeigen nach weiteren geeigneten Pensionsbauern.“ So lernte die Familie Franz Petra Supica und den Lebenshof Hohenwart kennen. Seit etwa einem Jahr werden Lebenshof-Tiere nun in Sachsen betreut.

Versuchstier und später nichts mehr wert

Dazu gehören der schwarz-weiß gefleckte Berti, gerade mal ein Jahr alt, und die rot-weiß gefleckte Mimi, im Februar dieses Jahres geboren. Die beiden kommen aus Brandenburg und hätten schon ihr Leben ausgehaucht, wenn die Familie Franz nicht wäre. Die Jungkuh ist blind. Und er hat einen kranken Verdauungstrakt. An den Kälbchen wurde mit Tiermedikamenten versucht, ihre Erkrankungen zu beheben. Man könnte sie als Versuchstiere bezeichnen. Eines Tages waren sie austherapiert – und nichts mehr wert. Endstation Schlachter.

Mimi (vorn) und Berti sind unzertrennlich. Mimi ist blind und hängt sehr an ihrem Kumpel Berti. Quelle: Sven Bartsch

Zwei weitere rot-weiß gefleckte, Sybille und Inge, wären beinahe einem Erbfall zum Opfer gefallen. Ein Paar konnte einen geerbten Milchviehhof nicht bewirtschaften. Der gesamte Bestand war aufzulösen. Die Ehefrau bewahrte Inge und Sybille vorm Tod – und besuchte sie auch schon bei Familie Franz. „Das ermöglichen wir den vormaligen Eigentümer auch. Manchmal kommen die Tiere eben auch nach menschlichen Tragödien zu uns“, so Katrin Franz.

Sarah möchte Landwirtin werden

Ihre Tochter Sarah versorgt sie alle, füttert täglich zweimal im Stall, wo auch der Pyrenäenberghund Freia die Tiere beschützt. Auf der Weide setzt Sarah die Zäune um – und verteilt freigiebig Streicheleinheiten an jene Tiere, die es mögen. Zuletzt absolvierte sie in einem Melkstall ein Praktikum und weiß schon: Sie möchte Landwirtin werden, „weil ich große Maschinen fahren will“, lacht sie. Aber ihre Mutter weiß: „Bei den Tieren ist Sarah glücklich.“

Andere fahren in den Urlaub

Für die Familie sind die Tiere Hobby. Die 43-jährige Katrin ist Pflegerin in einem Pflegeheim, der 38-jährige Vater Sascha fährt Lkw. Und dann ist da noch Sarahs siebenjähriger Bruder Max. „Andere fahren in den Urlaub, wir versorgen die Tiere“, sagt Katrin Franz. Wer möchte, kann über den Verein die Patenschaft für eins oder mehrere Tiere übernehmen. Das hilft ihren Haltern, die Tiere gut zu versorgen. Im Netz kann Kontakt aufgenommen werden unter www.lebenshof-hohenwart.de

Von Steffi Robak