Leisnig: Impfpflicht kontra Arbeitsrecht? Es fehlen klare Regeln

Ab 15. März soll die berufsbezogene Impfpflicht in Kraft treten. Hebelt die Impfpflicht das Arbeitsrecht aus? Auch Arbeitgeber sehen sich unter Druck. LVZ.de sprach mit dem Leisniger Juristen Stefan Günther, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Herr Günther, am 15. März wird es ernst. Verzeichnen Sie in Ihrer Kanzlei derzeit gehäuft Anfragen?

Wöchentlich gibt es zwei bis drei Anfragen dazu. Das ist verhältnismäßig viel.

Stefan Günther, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Leisnig. Quelle: Steffi Robak

Wer wendet sich an Sie?

Es sind Beschäftigte aus Krankenhäusern oder Menschen, die Rettungsdienste fahren. Angestellte Ärzte aus der Notaufnahme suchen Rat oder Rettungssanitäter. Andere sind Pfleger im Seniorenheim oder Schwestern beim ambulanten Pflegedienst. Anfragen kommen aus der hiesigen Region, aber auch aus Grimma, aus Nordsachsen und aus Leipzig.

Wie erleben Sie die Menschen in den Gesprächen?

Ratlos und verunsichert. Großenteils arbeiten sie schon viele Jahre in ihrem Beruf, oft die ganze Zeit im selben Anstellungsverhältnis. Wer sich bisher noch nicht impfen ließ, für den ist das eine gefestigte Entscheidung, die sich so leicht nicht ändert. Oft begründen sie das mit Angst.

Ungeimpfte Mitarbeiter im Gesundheitswesen begründen ihre Entscheidung gegenüber dem Anwalt mit Angst – und geraten in ein Dilemma. Quelle: Utrecht, Robin

Wie fühlen Sie sich bei so einem Gespräch?

Mir tut das Dilemma der Leute leid. Dann wünsche ich mir, verantwortungsvolle Arbeitgeber würden das akzeptieren und diese Tendenz gibt es. Jedoch sollte die Arbeitgeberseite keine falschen Signale setzen nach dem Motto: Wir finden schon eine Lösung. Es gibt noch Einrichtungen mit 70 Prozent ungeimpften Mitarbeitern. Wie auch immer man darüber denkt, man sollte nicht vergessen: In Zeiten, als die heute Geimpften krank waren, haben Ungeimpfte den Laden geschmissen. Die kann man doch heute nicht vor den Kopf stoßen, indem ihnen ihre Arbeit verboten wird.

Nicht geimpft zu sein – ist das ab März automatisch ein Kündigungsgrund?

Nein, denn gemäß Arbeitsvertrag hat die Arbeitgeberseite eine Beschäftigungspflicht, der Arbeitnehmer hingegen einen Beschäftigungsanspruch. Alles andere ist ausgrenzend. Das Impfschutzgesetz steht nicht automatisch über dem Arbeitsrecht. Zunächst muss das Gesundheitsamt entscheiden, ob ein Zutritts- beziehungsweise Tätigkeitsverbot besteht und der Arbeitgeber dadurch seinem Beschäftigungsanspruch nicht gerecht werden kann. Aber auch bei einer Anordnung durch das Gesundheitsamt wäre festzustellen, dass die Beschäftigung ja nur vorübergehend nicht gewährleistet werden kann. Die Neuregelung tritt ja mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. Wer einen Ungeimpften einfach kündigt, schießt jedenfalls über das Ziel hinaus.

Rechtsanwalt Stefan Günther: „Wer einen Ungeimpften einfach kündigt, schießt jedenfalls über das Ziel hinaus.“ Quelle: Sonya Schönberger

Warum ist Kündigen keine Option?

Eben weil das Gesetz nur befristet gilt. Nehmen wir als Beispiel eine erfahrene Krankenschwester, 30 Jahre im Beruf, die meiste Zeit an derselben Klinik, mit einer Kündigungsfrist von sieben Monaten. Die Klinik spricht eine personenbedingte Kündigung aus, weil die Frau ohne Impfnachweis nicht mehr mit den Patienten arbeiten darf. Sie strengt einen Arbeitsrechtsprozess an, arbeitet in der Zeit nicht. Im Oktober endet die Kündigungsfrist. Dieser ganze Aufwand für noch zwei Arbeits-Monate im Jahr, abzüglich von noch anteiligem Urlaub. Am Ende des Jahres hat der Klinikbetreiber den Prozess verloren und möglicherweise trotzdem eine sehr engagierte Mitarbeiterin, weil sie sich vielleicht woanders Arbeit sucht – und das alles, obwohl sie ein paar Wochen später wieder in der Klinik normal weiter arbeiten könnte, und wo sie auch dringend gebraucht wird. Das macht doch alles keinen Sinn.

Bleiben wir beim fiktiven Beispiel der ungeimpften Krankenschwester. Die Klinik muss sie dem Gesundheitsamt melden. Die Behörde spricht ein Tätigkeitsverbot aus. Was passiert, wenn sie trotzdem weiter beschäftigt wird – weil sie dringend gebraucht wird?

Dann beschäftigt die Klinik die Frau rechtswidrig. Unter anderem kann das haftungsrechtliche Konsequenzen haben. Die Klinik geht ein Risiko ein. Nehmen wir an, ein Patient verstirbt nach Kontakt mit der ungeimpften Schwester an Covid-19. Bei einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Schadensersatzforderungen könnte sich der Versicherer der Klinik aus der Haftung zurück ziehen wegen grober Fahrlässigkeit.

Welche Rolle spielt das Gesundheitsamt?

Der Ball liegt laut Gesetzeslage eindeutig im Feld vom Gesundheitsamt. Letztlich verhängt die Behörde ein einrichtungsbezogenes Tätigkeitsverbot. Die Lohnzahlung wird eingestellt. Welche Brisanz das hat, verdeutlichen die Vorkommnisse in Bautzen, wo Vize-Landrat Udo Witschas äußerte, die dortige Gesundheitsbehörde werde keine Zutrittsverbote verhängen. Diese Brisanz entsteht, weil das Impfgesetz eindeutige Vorgaben vermissen lässt.

„Rechtsanwalt Stefan Günther: Der Ball liegt laut Gesetzeslage eindeutig im Feld vom Gesundheitsamt.“ Quelle: Marijan Murat

Welche eindeutigen Vorgaben vermissen Sie denn?

Das Pflegepersonal muss geimpft sein, und der Arbeitgeber muss Ungeimpfte beim Gesundheitsamt melden. Doch das Gesundheitsamt kann der Krankenschwester aus unserem Beispiel verbieten, das Unternehmen zu betreten – muss aber nicht. Das Ermessen wird an das Gesundheitsamt delegiert und das ist aus meiner Sicht keine greifbare Regelung. Wie dann nämlich weiter verfahren werden soll, dazu fehlen die Richtlinien. Der Gesetzgeber meidet die Entscheidung und wälzt den Druck auf die ohnehin schon überlasteten Gesundheitsämter ab. Die Verantwortung wird verlagert. Das schafft Unsicherheit.

Kann die Klinikleitung die Krankenschwester mit einer Abmahnung dazu bewegen, sich impfen zu lassen, wenn das Gesundheitsamt ein Zutrittsverbot ausgesprochen hat?

Dagegen spricht der Paragraf 20a aus dem Impfschutzgesetz. Dem ist zu entnehmen: Auch bei Inkrafttreten der Impfpflicht bleibt die Freiwilligkeit der Impfentscheidung unberührt. Daher sehe ich es problematisch, Ungeimpfte wegen des Zutrittsverbotes abzumahnen. Es darf nur keine Tätigkeit mit Patienten-Kontakt verrichten werden. Vielleicht kann der Arbeitgeber eine andere Tätigkeit zuweisen, aber wer versorgt dann die Patienten? Nicht umsonst sprechen in unserer Kanzlei neben Beschäftigten auch Arbeitgeber vor, die nicht wissen, was auf sie zukommt.

Nach der Freistellung von der Tätigkeit bekommt die Krankenschwester keinen Lohn mehr. Welche Optionen hat sie dann noch?

Eine pauschale Empfehlung gibt es dafür nicht. Ein Weg kann der Nachweis einer medizinischen Kontraindikation sein, ebenso eine Krankschreibung. Junge Frauen können sich entscheiden, ein Kind zu bekommen und in den Mutterschutz zu gehen. Pflegezeit für Angehörige oder Kinderpflege sind Optionen. Die Krankenschwester kann sich arbeitssuchend melden, was drei Monate vor der Freistellung geschehen muss. Während der Freistellung hat die dann Beschäftigungslose Anspruch auf Arbeitslosengeld, trotz des fortbestehenden Arbeitsverhältnisses.

Welche Optionen hat die Klinik?

Die Freigestellten in patientenfernen Tätigkeiten zu beschäftigen, ist theoretisch eine Lösung. Praktisch hilft das dem Klinikbetreiber nicht: Die Patientenversorgung muss gewährleistet bleiben. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer können an ihren Landrat herantreten. Der kann das Gesundheitsamt anweisen, von einem Zutrittsverbot keinen Gebrauch zu machen. Denn wer will schon einen eventuellen Pflegenotstand verantworten? Ob dieser überhaupt eintritt, hängt ab von der jeweiligen Impfquote. Das Gesundheitsamt muss von Einrichtung zu Einrichtung abwägen.

Was empfehlen Sie als Anwalt der Krankenschwester aus Ihrem Beispiel?

Aus rein rechtlichen Gesichtspunkten: Wenn Sie Ihren Beruf weiter ausüben möchten, ziehen Sie bitte die Impfung in Erwägung. Ihnen droht sonst eine Arbeitsuntersagung. Das ist der sicherste Weg, den ich als Jurist empfehlen kann.

