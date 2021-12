Leisnig schließt Kinderklinik, Mittweida übernimmt  

Leisnig/Mittweida

Die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Mittelsachsen ist durch das Klinikum Mittweida gesichert. Zum 1. Januar 2022 bekommt das Klinikum Mittweida einen eigenen Versorgungsauftrag vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales. Bisher war die Kinderklinik in Mittweida im Krankenhausplan Sachsen dem Kreiskrankenhaus Freiberg zugeordnet. Der neue Versorgungsauftrag untermauert den langfristigen Bestand und Bedarf der Kinderabteilung in Mittweida.

Dr. med. Burkhard Matthé, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, ist leitender Oberarzt an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Mittweida. Quelle: NADJA ECKART-VOGEL

Zur Aufstockung der personellen Ressourcen hat sich das Klinikum Mittweida gegenüber der Geschäftsführung in Leisnig offen für Gespräche zur Übernahme von Personal aus Leisnig gezeigt. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Leisnig können aber auch gern direkt auf uns zukommen“, so Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH.

Das geht aus einer Mitteilung vom Klinikum Mittweida hervor. Von dort heißt es weiter, die Leisniger Klinikleitung habe Florian Claus in einem Telefonat Ende November darüber informiert, dass die Helios Klinik Leisnig die stationäre Versorgung in der Pädiatrie zum Jahresende einstellt.

„Aus Pressemeldungen hatten wir vernommen, dass über strukturelle Änderungen in der Kinderklinik Leisnig nachgedacht wird. Die komplette Schließung der Abteilung überrascht uns nun doch“, meint Claus. Angesichts der Schließung der Geburtshilfe in Leisnig Ende 2020 und der erst kürzlich eingestellten gynäkologischen Versorgung verspürt die Mittweidaer Frauenklinik verstärkten Zulauf in der Geburtshilfe und der Gynäkologie.

Ein ähnlicher Effekt wird nun in der Pädiatrie erwartet. „Unsere Kinderklinik bietet eine breit und zukunftssicher aufgestellte Kinder- und Jugendmedizin, um auch bei einem erhöhten Patientenaufkommen eine optimale Versorgung zu gewährleisten“, ist Florian Claus zuversichtlich. „Sowohl der Landkreis Mittelsachsen als Gesellschafter als auch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen hinter der Klinik in Mittweida.“

Die Mittweidaer Kinderklinik stellt die medizinische Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen im Alter von null bis 18 Jahren sicher. Das beinhaltet mit Ausnahme von Krebserkrankungen das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde und reicht vom Fieber über Atemwegsinfektionen, Erkrankungen der Verdauungsorgane, wie zum Beispiel die schwere Gastroenteritis, bis hin zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf- oder Nervensystems. Außerdem stellt die Klinik die postoperative Betreuung sicher, beispielsweise nach chirurgischen und unfallchirurgischen Eingriffen wie Blinddarm-OP oder bei Knochenbrüchen sowie bei ambulanten Operationen wie Hals-Nasen-Ohren-Eingriffen. Als ambulante Leistung führt die Kinderklinik pädiatrische Ultra-schalluntersuchungen durch.

Kinderärztliche Notfälle an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der regulären Sprechzeiten der niedergelassenen Kinderärzte werden ambulant versorgt. Zudem übernimmt in Mittweida seit April eine kinderärztliche Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung die Notfallversorgung an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, und zwar ohne Voranmeldung.

Die Kinderklinik in Mittweida verfügt über eine Kapazität von 15 Betten. Etwa 1000 stationäre und über 1500 ambulante Fälle wie Notfallversorgung am Wochenende oder Ultraschalldiagnostik werden jährlich versorgt. Hinzu kommen jährlich rund 600 pädiatrisch versorgte Neugeborene.

Die diese werden auf der Entbindungsstation medizinisch betreut und die Vorsorgeuntersuchungen U1 und U2 durchgeführt. Als Perinataler Schwerpunkt auf Level drei stellt die Klinik die Versorgung Frühgeborener und kranker Neugeborener sicher.

Um den Eltern kranker oder frühgeborener Kinder ein höchstes Maß an Sicherheit zu bieten, gibt es ein gezieltes Verlegungskonzept in das nächstgelegene Perinatalzentrum Level 1 im Klinikum Chemnitz. Es wird rund um die Uhr Facharztstandard vorgehalten mit sieben Kolleginnen und Kollegen im Ärztlichen Dienst und 17 im Bereich der Pflege tätigen Kinderkrankenschwestern.

Weitere Behandlungsplätze stehen seit April in der Abteilung für Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters zur Verfügung. Hier stehen neben den Pädiatern weitere acht Pflegekräfte im Dienst der Patienten.

Von Steffi Robak