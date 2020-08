Leser in Sorge: Ist für die Schlosslinde in Wermsdorf eine Baumpatenschaft möglich ?

Wermsdorf

Der dritte Dürresommer in Folge lässt das Grün in der Region schon jetzt verblassen – so auch die Linde vor dem Alten Jagdschloss. Um die sorgt sich besonders der Wermsdorfer Claus Wappler und hatte sich daher mit der Idee an die Oschatzer Allgemeine gewandt, eine Patenschaft für den Baum am historischen Standort ins Leben zu rufen, damit die Pflege und Bewässerung von einer einzelnen Person sichergestellt wird.

Eine einzelne Baumpatenschaft lohnt sich nicht

Der Wermsdorfer Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) reagiert verhalten auf diesen Vorschlag: „Für einen einzelnen Baum würde ich keine Baumpatenschaft ausschreiben und eine Urkunde aufsetzen. Würden sich 20 Bürger finden, die sich für 20 leidende Grünflächen oder Bäume engagieren wollen, dann würde ich das sehr gerne machen.“

Außerdem betont er, dass die Gemeindeverwaltung die Pflege und Bewässerung der Schlosslinde übernimmt.

Zwei Mal pro Woche wird die Schlosslinde gegossen

„Ich kann nachvollziehen, dass sich die Wermsdorfer um die Linde sorgen, denn sie erstrahlt derzeit nicht in voller Pracht“, lenkt Müller ein. „Aber wir von der Gemeinde sind sehr hinterher, die Linde zu pflegen – wir haben sie ja täglich vor der Nase.“ Bei dieser extremen Hitze erhalte der Baum zwei Mal pro Woche feuchte Abkühlung – per Wasserschlauch aus dem Heizungskeller.

Bürgermeister Müller : Jede Gießkanne hilft

„Die Linde haben wir also im Blick. Aber umso mehr freuen wir uns, wenn sich die Bürger für die Grünflächen ins Zeug legen, die sie selbst vor der Haustür haben. Wenn es körperlich geht und nicht zu anstrengend ist, dann freut es mich, wenn jemand die eigene Gießkanne füllt und Bäume und Grünflächen in der Gemeinde gießt.“ Er betont: „Jede Gießkanne hilft.“ Es sei nicht dabei keine offizielle Baumpatenschaft erforderlich, um den Pflanzen und Bäumen Gutes zu tun. „Da wollen wir niemanden ausbremsen, der in dieser Hinsicht helfen will“, sagt Müller.

2011 fiel die alte Linde einem Sommersturm zum Opfer

Seit rund 140 Jahren gehört der Anblick einer Linde untrennbar zum Alten Jagdschloss dazu und prägte seine Silhouette. Um 1880 war die alte Schlosslinde vor das Alte Jagdschloss in Wermsdorf gepflanzt worden. 2011 musste eine neue Winterlinde gepflanzt werden, weil der damals rund 130 Jahre alte Baum einem schweren Juni-Sturm zum Opfer fiel. Sofort sammelten Wermsdorfer Bürger und Vereine Spenden, um eine Neupflanzung zu finanzieren. 1842 Euro wurden für die neue Winterlinde ausgegeben.

Von Katharina Stork