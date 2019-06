Mügeln

Wer in diesen Tagen entlang der Dr.-Friedrichs-Straße flaniert, kann sie beobachten: Passanten, die sich auffällig nah an die Schaufenster drücken und offenbar im Zickzack die Straße hin und her queren. Das sind keine weltfremden Einsiedler, die in die Zivilisation zurückkehren, sondern Besucher der Mügelner Schaufenstergalerie.

Noch über die Pfingstfeiertage stellen in den Schaufenstern der Mügelner Innenstadt Einzelpersonen und Vereine ihre Hobbys vor.

Noch bis Pfingsten ist die geschäftsübergreifende Ausstellung geöffnet, für die die Mügelner Händler Platz in ihren Schaufenstern freigeräumt haben. Dort sind jetzt neben der üblichen Ware Töpfer-, Holz- und Handarbeiten, aber auch alte Ansichtskarten, Angelausrüstungen, Teddybären oder Historisches vom Schrebitzer Heimatvereins zu sehen.

Nach Pfingsten wird abgebaut

„Jetzt ist Endspurt“, sagt Angelika Pfeil vom gleichnamigen Modetreff, die auch im zweiten Jahr die Aktion betreut hat. Zum Pfingstwochenende hofft sie, dass mit den Sonderfahrten der Döllnitzbahn auch die Galerie noch einmal Zulauf bekommt.

Ob sich die Aktion für die Händler ebenfalls gerechnet habe, kann sie nicht sagen: „Aber wir haben gemerkt, dass Besucher da waren. Man hat ja gesehen, wie sie immer die Straßenseite gewechselt haben. Es war mehr Betrieb, aber ob mehr Umsatz gekommen ist, kann man so nicht sagen.“

42 Aussteller in diesem Jahr

Selbst stellt sie ihre Kreuzstiche aus: Fotos von Katzen oder ihrer Familie hat sie gestickt. „Jetzt arbeite ich gerade am großen RB“, verrät sie lächelnd und zeigt ein Motiv mit roten Bullen. Das Hobby lieferte die Idee für die Innenstadt-Galerie, denn sie dachte: „Du bist doch nicht die Einzige.“

45 Fenster bekam sie in diesem Jahr zusammen. In denen stellen aktuell fast noch alle der 42 Aussteller ihr Hobby zur Schau oder auch ihren Verein vor. „Es sind mehr als beim letzten Mal. Auch die Vereine haben sich gut eingebracht, um darauf hinzuweisen, welch vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung es dort gibt.“ Nicht nur aus der Bischofsstadt kamen Beiträge, sondern auch aus Oschatz, von der Mahliser Theatergruppe oder aus Luppa.

Von Manuel Niemann