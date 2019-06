Wermsdorfer

Schon in kleinerer Runde fand am Donnerstag die letzte Sitzung des aktuellen Wermsdorfer Gemeinderates statt: Zehn Ratsmitglieder fassten dabei letztmalig gemeinsam Beschlüsse und stellten sich anschließend zum Erinnerungsfoto vor dem Alten Jagdschloss auf. Im August soll dann die konstituierende Sitzung der neu gewählten Räte sein.

Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) nutzte die Gelegenheit, sich bei den Gemeinderäten für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren zu bedanken. Er schätze das faire und sachliche Miteinander in diesem Gremium, sagte er. „Bei allen kontroversen Diskussionen sind wir immer auf einen Nenner gekommen“, sagte er. Für ihn selbst seien die vergangenen Jahre auch ein Lernprozess gewesen, räumte er ein. Zum Beispiel berate er sich lieber einmal mehr mit dem Rat als Beschlüsse, die noch nicht mehrheitsfähig sind, dennoch auf die Tagesordnung zu setzen. Er hoffe, dass die konstruktive Arbeit mit dem neuen Rat ab August so fortgesetzt werden könne, so Müller.

Zum künftigen Wermsdorfer Gemeinderat gehören erneut 18 Mitglieder. Neben den Parteien CDU und SPD sowie der Wählervereinigung Luppa, Calbitz, Malkwitz wird dann erneut ein Platz für Bündnis 90/Die Grünen vergeben sein und drei Sitze entfallen erstmals auf Vertreter der AfD.

Von Jana Brechlin