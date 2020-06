Letzter Fall in Nordsachsen: Wann wird Oschatz coronafrei?

Oschatz

Im Landkreis Nordsachsen ist den offiziellen Zahlen zufolge der Corona-Virus fast vollständig zurückgedrängt. In fünf der nordsächsischen Sozialräume steht die Zahl der Coronainfizierten bei Null. Nur im Sozialraum 6 ( Oschatz und die umliegenden Gemeinden) steht seit Wochen die Zahl der Coronainfizierten bei 1. Damit hat die Collm-Region offiziell den letzten Corona-Patienten im Kreis. Sollte nicht in den nächsten Tagen ein weiterer Fall dazukommen, dann dürfte auch die Collm-Region frei von Corona sein. In Spitzenzeiten wurden in der Collm-Region 6 bis 8 Infektionsfälle registriert.

Keine Dunkelziffer bekannt

Schätzungen über Dunkelziffern in der ländlichen Region gibt es nicht. Allerdings wird weiterhin auf Infektionen getestet. So haben aktuell alle Lehrer im Freistaat Sachsen, die an Schulen in öffentlicher oder freier Trägerschaft wieder unterrichten, die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Für Erzieher und Erzieherinnen an Kindertagesstätten gibt es diesen kostenlosen Test allerdings nicht.

Erster Fall im März registriert

Der erste Corona-Fall in der Collm-Region wurde am 18. März bekannt. Dabei handelte es sich um einen Mann mittleren Alters, der nicht aus der Collm-Region stammt, der sich aber auf Anweisung der Gesundheitsbehörde an der Collm-Klinik in Oschatz testen ließ. Da der Mann offenbar keine Krankheitssymptome aufwies, wurde er in eine obligatorische vierzehntägige häusliche Quarantäne geschickt.

Die Oschatzer Collm-Klinik hatte zu Beginn des lokalen Pandemiegeschehens eine separate Quarantänestation mit Intensivbetten und Beatmungsgeräten eingerichtet. Glücklicherweise musste diese Station nicht in größerem Umfang genutzt werden.

Von Hagen Rösner