Letztes Schuljahr für Oschatzer Gymnasium-Chefin

Oschatz

„Ich bin wirklich überrascht“, sagte Marion Müller. Überrascht war die Leiterin des Thomas-Mann-Gymnasiums über einen der ersten Gratulanten, der ihr am Dienstag zum 65. Geburtstag alles Gute wünschte. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) war nach Oschatz gefahren, um der Schulleiterin seine Glückwünsche zu überbringen.

Für die 589 Schülerinnen und Schüler sowie die 62 Lehrerinnen und Lehrer am Thomas-Mann-Gymnasium ist es längst kein Geheimnis mehr: Marion Müller wird zum Ende des laufenden Schuljahres in den Ruhestand gehen. „Die Stelle ist schon eine ganze Weile ausgeschrieben“, sagte sie. Eine offizielle Entscheidung über die Nachfolge gibt es bisher noch nicht. Um die Zukunft des Gymnasiums macht sich die 65-Jährige keine Sorgen: „Die Schule ist so aufgestellt, dass mir überhaupt nicht bange ist.“

Die Oschatzerin Marion Müller (verheiratet, zwei Kinder) hat die Leitung des Gymnasiums am 1. April 2012 übernommen – also fast genau vor einem Jahrzehnt. Bereits 2009 hatte der Landkreis Nordsachsen das Gymnasium von der Stadt Oschatz in seine Trägerschaft überführt. Auch deshalb war Landrat Emanuel am Dienstag persönlich zum Gratulieren nach Oschatz gekommen..

Von Frank Hörügel