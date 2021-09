„Licht aus“ für den Insektenschutz – Oschatz Earth Nigth dabei

Oschatz

Die Stadt Oschatz wird sich heute Abend an der „Earth Night“ beteiligen. Dann werden Mitarbeiter der Stadtverwaltung für eine Nacht die Bestrahlung für das Rathaus und die St. Aegidienkirche komplett abschalten. Den Initiatoren der „Earth Night“ geht es darum, mit der Lichtabschaltung auf die Auswirkungen der sogenannten Lichtverschmutzung hinzuweisen.

„Bei uns steht die Lichtverschmutzung mit allen ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur im Mittelpunkt. Denn wir Menschen erhellen unsere Nächte immer noch intensiver durch die Nutzung von immer noch mehr Kunstlicht im Dauermodus. Alleine in Deutschland sterben pro Jahr mehrere hundert Milliarden Insekten durch das nächtliche Kunstlicht“, sagt Sven Schöne, einer der Initiatoren der Aktion. Er lädt auch alle Privatleute und Inhaber von Firmen und Geschäften in Oschatz ein, sich an der Aktion zu beteiligen und die Beleuchtung abzuschalten.

Eine ähnliche Aktion hatte bereits im Frühjahr mit der „Earth Hour“ gegeben. Bereits an der Aktion hatte sich die Stadt Oschatz mit einer Lichtabschaltung beteiligt.

Von Hagen Rösner