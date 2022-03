Licht aus in Oschatz: Stadt schaltet Sonnabendnacht für eine Stunde ab

Oschatz

Wenn in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag einige öffentliche Gebäude in Oschatz unbeleuchtet sind, dann bedeutet das nicht, dass der Sparkasse oder der Stadtverwaltung Oschatz der Strom ausgegangen ist. Beide werden in diesem Jahr bei der Aktion „Earth Hour“ dabei sein.

Stadtverwaltung wieder dabei

Im vergangenen Jahr hatte sich hauptsächlich die Stadtverwaltung Oschatz an der Aktion beteiligt. „Wir haben von den Initiatoren der Aktion eine entsprechende Information erhalten und es war für uns natürlich eine Herzenssache, dabei zu sein“, so die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. Jetzt ist erstmals auch die Sparkasse Leipzig mit dabei, die in Oschatz in der Blomberger Straße und am Neumarkt eine Filiale und auch in den umliegenden Städten und Gemeinden Außenstellen hat.

Sparkasse will Klimaneutralität

„Für die Sparkasse Leipzig tickt die Klimaschutz-Uhr über die Earth Hour hinaus: Bereits im Oktober 2020 ist das Kreditinstitut der „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ beigetreten, informiert die Sparkassenpressesprecherin Barbara Bauer. Damit strebt das Geldinstitut einen klimaneutralen Geschäftsbetrieb bis spätestens 2035 an. Ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität ist der Bezug von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Neben dem Hauptsitz in Leipzig werden auch die 117 Standorte der Sparkasse, darunter auch in Oschatz und in der Collm-Region, mit klimaneutralem Ökostrom versorgt. Dadurch sollen über 1000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr vermieden werden.

Die Earth Hour findet einmal im Jahr statt. Sie wird vom World Wide Fund of Nature (WWF) initiiert und ist die größte Klima- und Umweltschutzaktion weltweit. In Deutschland beteiligen sich viele Städte und Gemeinden an der Earth Hour und hüllen ihre bekanntesten Gebäude und Bauwerke für eine Stunde in Dunkelheit. Ziel ist es, ein Signal für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen.

Von Hagen Rösner