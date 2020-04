Liebschützberg

Während der Fahrt geriet am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in Liebschütz (Gemeinde Liebschützberg) ein VW in Brand. Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum aus. Dem 25 Jahre alten Fahrer gelang es noch rechtzeitig, den Wagen zum Stillstand zu bringen, seine persönlichen Sachen zu retten und die Feuerwehr zu rufen. Bis diese eintraf, war der Wagen aber bereits komplett ausgebrannt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Von LVZ