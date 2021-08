Liebschützberg

Ein Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagabend im Liebschützberger Ortsteil Leisnitz ereignet. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw BMW fuhr gegen 22.45 Uhr auf der Staatsstraße 30 von Lampertswalde in Richtung Wellerswalde. In Leisnitz verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr eine Grundstücksumfriedung und blieb in einem angrenzenden Garten stehen.

Fahrer mit 1,44 Promille unterwegs

Der Fahrer blieb unverletzt, ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,44 Promille. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurden aufgenommen.

Von lvz