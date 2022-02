Liebschützberg: Einbruch in eine Kindertagesstätte

Liebschützberg

Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag waren Unbekannte in eine Kindertagesstätte in einem Ortsteil bei Liebschützberg eingebrochen, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Inneren der Einrichtung durchsuchten sie ein Büro und brachen mehrere Schränke auf, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schlüssel, Bargeld sowie ein technisches Gerät entwendet. Der Stehlschaden wurde auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von lvz