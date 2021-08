Liebschützberg: Motorradfahrer von VW gerammt

Liebschützberg

Am Mittwoch, 6.10 Uhr, beabsichtigte der 58-jährige Fahrer eines VW Caddy, aus einem Grundstück in Clanzschwitz (Gemeinde Liebschützberg) nach links auf die Kreisstraße 8931 zu fahren. Dabei übersah er ein von links kommendes Motorrad MZ Tour Classic (Fahrer: 52) und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-Jährige stürzte, verletzte sich schwer und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Pkw und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von lvz