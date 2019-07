Liebschützberg/Naundorf/Oschatz

Die Zukunft beginnt mit einem lauten Knattern. „Die haben Sie doch extra bestellt!“ Landrat Kai Emanuel (parteilos) ist wie der Rest der Gäste amüsiert, als Staatssekretär Stefan Brangs, Beauftragter der Staatsregierung für Digitales unterbricht.

in Krause Duo in Orange, – scheinbar direkt aus der Vergangenheit gekommen – unterbricht seine Rede und rollt im gemächlichen Tempo vorüber. Ganz kurz tritt der Start des Glasfaserausbaus im Projektgebiet Oschatz in den Hintergrund. Dann kehrt die Zukunft zurück.

Breitbandausbau in Oschatz , Liebschützberg und Naundorf

Neben Oschatz gehören zum Projektgebiet die Gemeinden Liebschützberg und Naundorf mit über 40 Ortsteilen. Es ist eines von sechs sogenannten Clustern, in denen der Breitbandausbau im Landkreis vorangetrieben wird. Nach dem Auftakt Ende März in Mügeln und dem Projektgebiet Delitzscher Land Ende April (wir berichteten) verlegt die Deutsche Telekom im Auftrag des Landkreises nun Kabel in einem Gebiet, das bisher als besonders unterversorgt galt.

Laas, wo am Donnerstag der symbolische Startschuss der Arbeiten erfolgte, zeigte sehr gut, warum das so ist: In der Gegend, „absolut ländlicher Raum“ ( Kai Emanuel) verteilen sich die eher kleinen Ortschaften weit.

Bund und Freistaat fördern den Ausbau im ländlichen Raum

In Leisnitz, Clanzschwitz, Borna, Bornitz, Gastewitz oder Hohenwussen gab es bisher keine DSL-Internetanschlüsse oder Übertragungsraten von nur bis zu zwei Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich: Nach der Breitbanderschließung, die im Landkreis bis Ende 2020 abgeschlossen sein soll, sollen Downloadgeschwindigkeiten bis zu 1000 Megabit pro Sekunde möglich sein.

Doch dafür müssen Haushalte und Betriebe erst an das Glasfasernetz. Eigentlich obliegt dessen Ausbau laut Grundgesetz den privaten Telekommunikationsunternehmen. Wenn diese jedoch aus wirtschaftlichen Gründen in manchen Gegenden verzichten, weil ein Ausbau wenig lukrativ ist, darf der Staat eingreifen und den Ausbau fördern.

Am Donnerstag fiel in Laas der Startschuss für den Breitbandausbau im Projektgebiet Oschatz. Quelle: Manuel Niemann

Zur Daseinsfürsorge gehört auch der Zugang zum Internet

„Ich bin dem Bund, dem Freistaat und dem Landrat sehr dankbar, dass wir das gemeinsam stemmen können“, sagte der Liebschützberger Bürgermeister David Schmidt (parteilos), in dessen Verantwortung auch der Ortsteil Laas fällt. Für ihn seien die Breitbandanschlüsse, die geschaffen werden, ein Teil der Daseinsfürsorge. „Es geht jetzt sehr, sehr schnell“, freute er sich.

„Jetzt ist der planerische Teil vorbei, jetzt geht’s ans Buddeln, jetzt sehen die Bürger, das wirklich etwas passiert“, begrüßte Landrat Emanuel den Baustart in dem Gebiet, indem etwa 69 Prozent der Haushalte förderfähig gewesen seien. Das heißt, sie verfügten über Internetanschlüsse, mit einer Download-Übertragungsrate von weniger als 30 Megabit pro Sekunde. Laut Emanuel werden 24 Ortsteile im Cluster noch 2019 bearbeitet.

Insgesamt umfasst dieser allein 9300 Haushalte, 1000 Unternehmen und mehr als 110 institutionelle Nachfrager, darunter elf Schulen. Circa 295 Kilometern Glasfaser sollen sie zukunftsfähig vernetzen. Das kostet allein im Projektgebiet 14,3 Millionen Euro. Im Rahmen der Förderung übernehmen davon der Bund 8,6 Millionen Euro sowie der Freistaat 4,3 Millionen Euro.

Gleiche Zukunftschancen auch auf dem Land

„Für uns gilt der Freistaat als Ganzes. Es geht nicht nur darum, die urbanen Zentren zu erschließen und dort Wirtschaftspolitik zu machen, sondern wir haben den Grundauftrag, für ganz Sachsen die gleichen Grundbedingungen herzustellen“, unterstrich Staatssekretär Stefan Brangs, warum der Freistaat investiere.

Er sagte, leistungsfähige Breitbandnetze seien die Voraussetzung dafür, dass Menschen, Unternehmen und Kommunen, die Chancen der Digitalisierung nutzen könnten.

Von Manuel Niemann