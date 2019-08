Wellerswalde

Drei Jahrzehnte prägte er als Bürgermeister und Hauptamtsleiter die Kommunalpolitik der Collm-Region. Am Dienstag vergangener Woche ist Karl-Heinz Börtitz im Alter von nur 66 Jahren plötzlich verstorben. Er hinterlässt eine Ehefrau, zwei Kinder und fünf Enkelkinder.

Bis 2015 Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg

Der Wellerswalder absolvierte nach dem Schulabschluss 1969 eine Ausbildung zum Facharbeiter für Schweinezucht, legte in diesem Zweig auch eine Meisterprüfung ab. Im Beruf war er bis 1984 in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) in Wellerswalde tätig. Vor 35 Jahren begann sein Wirken in der Kommunalpolitik als Bürgermeister der Gemeinde Gaunitz. Nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Wellerswalde, Laas und Gaunitz wurde er 1994 Bürgermeister der neuen Gemeinde Liebschützberg. Als Liebschützberg und die Gemeinde Borna 1997 zur Großgemeinde Liebschützberg fusionierten, verzichtete Börtitz zugunsten des Bornaer Bürgermeisters Andreas Kretschmar auf eine Kandidatur und wurde Hauptamtsleiter.

Korrekter und engagierter Mensch

„In all den Jahren als mein Mitarbeiter oder Bürgermeisterkollege habe ich Karl-Heinz-Börtitz als korrekten, engagierten Menschen erlebt“, sagt Andreas Kretschmar, der seit 2001 Oberbürgermeister von Oschatz ist. Börtitz habe stets ein offenes Ohr für die Bürger gehabt. „Es macht mich traurig, dass er so früh gestorben ist“, so Kretschmar.

Jagd und Kleintierzucht als Hobbys

Als Kretschmar 2001 für das Oberbürgermeisteramt in Oschatz kandidierte, ging Börtitz erfolgreich um dessen Nachfolge ins Rennen. Bis zum Ruhestand im Jahr 2015 war er Bürgermeister der 17 Ortsteile umfassenden Gemeinde Liebschützberg. Sein Nachfolger wurde David Schmidt. Von 1994 bis 2011 war der Verstorbene zudem Mitglied des Kreistages. In seiner Freizeit widmete sich der Kommunalpolitiker mit großer Begeisterung der Jagd und der Kleintierzucht.

Unwahrscheinliche Ruhe ausgestrahlt

„Sein Tod hat mich ganz tief berührt“, sagt Karl Berger. Der heute 81-Jährige war von 1992 bis 1997 Bürgermeister der damaligen Gemeinde Lampertswalde und damit ein Amtskollege von Karl-Heinz Börtitz. Berger hat den Verstorbenen als „sehr angenehmen und aufrichtigen Menschen“ in Erinnerung. Bei Problemen habe er immer gut mit dem Wellerswalder reden können. „Und er hat eine unwahrscheinliche Ruhe ausgestrahlt, die mir immer imponiert hat“, sagt Berger. Zugleich sei Börtitz aber auch ein lustiger und fröhlicher Mann gewesen.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, ab 10 Uhr in der Friedhofskirche Oschatz statt. Die Beisetzung erfolgt in Wellerswalde im Familienkreis.

Von Christian Kunze, Frank Hörügel und Axel Kaminski