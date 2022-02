Liebschützberg braucht einen Bürgermeister – treten die früheren Konkurrenten wieder an?

Borna

Die am Dienstagabend von Bürgermeister David Schmidt (parteilos) verkündete Kandidatur bei der Oschatzer Oberbürgermeister-Wahl hat Auswirkungen auf die Gemeinde Liebschützberg. Das wurde in ersten Wortmeldungen von Gemeinderäten unmittelbar nach dessen Statement deutlich.

Dieter Dennhardt (Die Linke) sprach von „abgeschnittener Zeit“. Offenbar bedauerte er, dass er seine bis 2024 laufende Legislaturperiode als Gemeinderat nicht gemeinsam mit David Schmidt absolvieren wird.

Sorge vor Eingemeindung

Rainer Schwurack (Freie Wählergemeinschaft) betonte, dass er skeptisch sei, dass sich ein Kandidat für das Amt finden werde. Er sorge sich darum, dass Liebschützberg bei einer Eingemeindung „das fünfte Rad am Wagen“ werde und der Gemeinde „das gleiche Schicksal wie Merkwitz drohe, „wo jahrelang nichts passiert ist.“

„Es ist Deine Entscheidung und ich kann sie verstehen“, sagte Torsten Kühne (CDU) an David Schmidt gewandt. „Wir finden einen Bürgermeister“, betonte der Zaußwitzer.

Bernd Girnus (CDU) bescheinigte David Schmidt, eine „mutige Entscheidung“ getroffen zu haben.

Wahltermin steht fest

Noch bevor David Schmidt seine Kandidatur bekanntgab, legte der Gemeinderat den Termin für die ohnehin im Herbst anstehende Wahl des Bürgermeisters auf den 18. September fest.

Damit bewegt man sich im Rahmen dessen, was die Sächsischen Gemeindeordnung für das Ausscheiden des Bürgermeisters aus dem Amt vorsieht. Eine Wahl ist spätestens sechs Monate nach Freiwerden der Stelle abzuhalten. Spätestens am 66. Tag vor der Wahl müssen die Wahlvorschläge beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses eingereicht werden. Das wäre der 14. Juli. Diese Frist gäbe auch David Schmidt die Chance, zur Liebschützberger Wahl anzutreten, wenn er in Oschatz unterliegen würde.

Erneute Kandidatur noch kein Thema

Über eine erneute Kandidatur hat sich Mirko Rebholz, der 2015 gegen David Schmidt angetreten war, „noch nicht so viele Gedanken gemacht.“ Er betonte aber, dass für seine Entscheidung die Positionierung des Amtsinhabers keinen Einfluss habe. „Wir sind eigenständig genug“, tritt er Befürchtungen wegen einer Eingemeindung entgegen. Er persönlich halte eine Eingemeindung ohnehin für unwahrscheinlich.

Schon mit der Kandidatenfrage konfrontiert

Tilo Schroth, 2015 ebenfalls Bürgermeisterkandidat, erklärt, mit dem Thema bereits konfrontiert worden zu sein. Seine Entscheidung stehe noch nicht fest. Er sehe – heute wie vor sieben Jahren – großes Potenzial in der Gemeinde. „Man sollte es nutzen“, betont er. „Egal, durch wen.“

