Liebschützberg

Dr. Gerd Lippold, Staatssekretär für Energie und Klimaschutz im Sächsischen Umweltministerium, nahm am Mittwoch offiziell die neue Luftmessstation auf dem Liebschützberg in Betrieb. Neben dem Erfassen meteorologischer Daten liegt der Fokus ihrer Technik auf dem Messen von Luftschadstoffen. Neben Ozon wird hier die Feinstaubkonzentration sowie jene der Stickoxide erfasst.

Gute Landluft wird vermessen

„Dass wir hier messen, liegt nicht daran, dass die Luft hier schlecht wäre“, betonte der Staatssekretär. Die Technik im und auf dem Container auf dem Liebschützberg soll vor allem die Frage beantworten, wie die Atmosphäre ohne wesentlichen menschlichen Einfluss aussieht, erläuterte er. Die Daten solcher so genannter Hintergrundmessstationen benötige man, um die Messwerte an viel befahrenen Straßen und in Ballungsräumen besser bewerten zu können.

Messung für Klimamodelle

Die hier ebenfalls erfolgende Messung der Niederschlagsmengen sei eine wichtige Quelle für die regionale Klimamodellierung in Sachsen. „Sie wird auch zur Beurteilung der Hochwassergefahr herangezogen“, erklärte Dr. Gerd Lippold. Wie der Staatssekretär betonte, herrsche hinsichtlich der auf dem Liebschützberg und an allen anderen Stationen gewonnenen Messwerte volle Transparenz. Die Daten seien jederzeit über die Internetseite des sächsischen Luftmessnetzes oder eine entsprechende App einsehbar. Der Staatssekretär wünschte der Station einen langen und störungsfreien Betrieb.

Standort mit Strom und guter Luft

Dafür ist die Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft zuständig. Deren Geschäftsführer Dr. Mathias Böttger benannte die größte Schwierigkeit bei der Suche nach geeigneten Plätzen für Hintergrundstationen: „Wir benötigen einerseits Standorte mit freier Anströmung, brauchen aber andererseits einen Stromanschluss“.

Letzterer ist auf dem Liebschützberg durch die alte Funkstation gegeben. Die freie Anströmung ohnehin. Bei den kräftigen Winden am Dienstag seien in Sachsen nur hier höhere Windgeschwindigkeiten gemessen worden als auf dem Fichtelberg.

Station auf dem Collm geht außer Betrieb

Die nicht mehr vorhandene freie Anströmung auf dem Collm sei auch der Grund dafür, die Messstelle dort zum Jahresende außer Betrieb zu nehmen und mit den Messungen auf dem Liebschützberg zu beginnen. Dafür habe der Freistaat rund 150 000 Euro in die Hand genommen. Zwei Drittel davon entfielen auf den neu geschaffenen Weg vom Pilgerweg zur Station und das Fundament für den Container. Dieser selbst habe – leer – etwa 50 000 Euro gekostet. Bei der Technik darin im Wert von zirka 100 000 Euro handele es sich nicht um eine Investition, sondern um Material aus dem Bestand des Freistaates.

Angebot an die Schulen

Mathias Böttger unterbreitete Bürgermeister David Schmidt (parteilos) das Angebot, dass Schulen der Gemeinde hier einen Projekttag verbringen und Ideen zur Gestaltung der bisher noch weißen Wände des Containers einbringen könnten. Der Bürgermeister bedankte sich und versprach, dieses Angebot nach dem Ende der Sommerferien weiterzuleiten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er wurde bei diesem Termin von seinem Amtskollegen Dr. Thomas Auer aus der Partnergemeinde Gailingen und dessen Vorgänger und Liebschützberger Ehrenbürger Heinz Brennenstuhl, die derzeit zu Besuch in der Gemeinde sind, begleitet.

Von Axel Kaminski