Borna

Seit rund 15 Jahren ist der Ausbau der Straße Siedlung des 15. Oktober immer wieder Thema in Verwaltung und Gemeinderat. In der Ratssitzung am Dienstagabend stand zwar kein Beschluss dazu auf der Tagesordnung, eine wichtige Entscheidung wurde dennoch getroffen.

Nachdem Christian Reichel vom Oschatzer Bauprojekt-Planungsbüro die derzeit betrachteten Varianten dargestellt und deren Kosten verglichen hatte, bekannten sich die Räte zur „Komfortlösung“. Sie beinhaltet die Erneuerung der Fahrbahndecke der 505 Meter langen Straße, einschließlich der 83 Meter langen Stichstraße zum neuen Wendehammer, sowie den Bau eines beidseitigen, gepflasterten Fußweges.

Dieses Vorhaben, das eine 5,10 Meter breite Fahrbahn vorsieht, würde nach aktuellen Schätzungen mit rund 404 000 Euro zu Buche schlagen.

Einsparpotenzial in Höhe von 96 000 Euro böte eine Variante, bei der der Fußweg zunächst nur eine sandgeschlämmte Decke erhalten würde. Dabei müsste nach Einschätzung des Planers eine 5,50 Meter breite Fahrbahn entstehen, damit sich Fahrzuge begegnen könnten, ohne auf den dann nicht befestigten Randstreifen fahren zu müssen.

Kaum günstiger als die Erneuerung der Fahrbahn samt Bau der Fußwege sei eine weitere Variante, bei der gleich alles fertig wäre: eine Asphaltierung der Straße ihrer gesamten Breite von bis zu neuen Metern. Christian Reichel veranschlagt dafür 385 000 Euro.

Preistreiber ist hier die Entwässerung, die in diesem Fall über eine gepflasterte Rinne erfolgen müsste. Da das Gelände beidseits der Straße unterschiedlich hoch liege, könne die Rinne nicht in der Mitte der Fahrbahn verlaufen. „Diese Variante trägt auch nicht zur Verkehrsberuhigung bei“, betonte der Planer.

Provisorium als Fußweg fällt durch

Sebastian Dittert (CDU), selbst Anwohner der Straße betonte, dass man bei der Variante mit dem zunächst unbefestigten Fußweg die Folgekosten im Auge behalten müsse. Christian Reichel hatte angedeutet, dass es aufgrund des Gefälles der Straße bei Starkregen zu Auswaschungen kommen könne und eine Verunkrautung der Fläche zu erwarten sei. Darüberhinaus äußerte Sebastian Dittert Zweifel daran, dass jemand tatsächlich nochmal Geld in den Fußweg stecken werde, wenn die Investition in die Straße erst einmal gelaufen sei.

Die Auffassung, die Fahrbahn zu erneuern und Fußwege sowie Straßenbeleuchtung mit anzupacken, schien im Rat Konsens zu sein, auch wenn es dazu keine Abstimmung gab.

Die Weichen für den Bau und auch für dessen Zeitpunkt – das kommende Jahr – sind, wie Bürgermeister David Schmidt (parteilos) der Oschatzer Allgemeinen erläuterte, schon deutlich früher gestellt worden. Im vergangenen Jahr habe man sich entschlossen, die Pauschale für die so genannten Winterreparaturen drei Jahre lang „anzusparen“, um damit dieses größere Projekt angehen zu können. Er gehe davon aus, dass die Planungen jetzt zügig abgeschlossen werden, so dass man die Bauleistung im Januar ausschreiben kann. Kommentar

Von Axel Kaminski