Liebschützberg

Wie funktioniert Demokratie? Für einige der neu gewählten Liebschützberger Gemeinderäte war es am Dienstag im Jugendclub Clanzschwitz der Sprung ins kalte Wasser. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) hatte eine Sondersitzung einberufen, um Straßenbaumaßnahmen auf den Weg zu bringen und den Auftrag für den Containerbau für die Kita in Schönnewitz noch vor dem Herbst auslösen zu können.

Im Liebschützberger Ortsteil muss Platz für den Zuwachs an Krippenkindern geschaffen werden. Dazu musste er jedoch zuvor die neu gewählten Gemeinderäte verpflichten. Wegen der Urlaubssaison waren nur zehn der 16 neuen Räte seiner Einladung gefolgt. Mit mehr als acht Räten sei der Gemeinderat beschlussfähig, erklärte David Schmidt und war auch in der Folge bemüht, Abläufe und Hintergründe für die transparent zu machen, die dem Rat bisher nicht angehörten.

Termine für Informationsveranstaltungen, die in das Amt und die Kommunalpolitik einführen, gab Schmidt bekannt. Die Kosten übernehme hierbei die Kommune. Doch weil diese frühestens im September stattfinden, erhielten auch die wenigen Zuhörer darüber hinaus einen kleinen Lehrkurs in Sachen Demokratie, den es so in einer Gemeinderatssitzung eben nur kurz nach den Wahlen gibt.

Verpflichtung steht vor Entscheidungen

„Wenn alle von Ihnen dann verpflichtet sind und ihre Verpflichtungsurkunden unterschrieben haben, dann sind Sie ab diesem Moment Gemeinderäte“, erklärte Schmidt. „Und damit können wir am Ende auch einige Beschlüsse fassen.“

Bevor jeder der Räte formelhaft in das Ehrenamt eingeführt wurde, gab es die Möglichkeit für die Bürger, Fragen zu stellen. In Liebschützberg gab Schmidt zudem einen Einblick in seinen Terminkalender seit der letzten Sitzung und informierte so über das aktuelle Geschehen.

Nach einem kleinen Rechtsexkurs in die sächsische Gemeindeordnung, nach der für keinen der neuen Räte Hinderungsgründe vorlagen, in den Gemeinderat einzuziehen, nahm Schmidt dann die Räte in die Pflicht: indem er sie einer nach dem anderen auf „die gewissenhafte Erfüllung“ ihrer Pflichten gemäß ebendieser Gemeindeordnung hinwies. Eine doppelte Unterschrift auf zwei Ernennungsurkunden besiegelte das.

Ausschüsse wollen besetzt sein

Sodann galt es, die stellvertretenden Bürgermeister zu wählen. Dabei schlossen sich die Räte dem Vorschlag Schmidts an, die bisherigen beiden Stellvertreter Ronny Schimpke ( SV Borna) und Dieter Dennhardt ( Die Linke) wiederzuwählen. „Mit der Besetzung sind wir sehr gut gefahren.“ Dieter Dennhardt habe ihn etwa bei Seniorengeburtstagen vertreten, während Ronny Schimpke diese Rolle in der Verwaltung gut ausgefüllt habe.

Einmütig beschlossen die Räte auch, die Plätze im technischen und Verwaltungsausschuss auf je acht von ihnen zu verteilen. Bei seinem Vorschlag hatte Schmidt auf eine Ausgewogenheit der Parteien und Interessenschwerpunkte geachtet. Vertreter wurden mit einer simplen Regel bestimmt: „Jeder vertritt sein Gegenüber im jeweils anderen Ausschuss.“

Einstimmigkeit auch bei weiteren Entscheidungen

Zudem wurde Bernd Hennig in den technischen Ausschuss als beratendes Mitglied berufen. „Er hat früher für ein Planungsbüro gearbeitet, ist jetzt rüstiger Rentner und hat uns in den vergangenen fünf Jahren als Sachverständiger unterstützt, wenn es um bauliche Fragen ging“, sagte Schmidt. Auch dieser Beschlussvorlage wurde nach dem Verlesen mit Handzeichen einstimmig zugestimmt.

„Wir als kleine Kommune sind nicht in so vielen Verbänden, eigentlich nur dem Abwasserzweckverband“, leitete Schmidt den letzten konstituierenden Teil der Sitzung ein, bevor es ans eigentliche Arbeiten und Beschlussfassen ging. Zuvor legten die Liebschützberger fest, dass sie Bernd Girnus ( CDU) und René Winkler ( SV Borna) beim Abwasserverband „Untere Döllnitz“ vertreten sollen.

Sind sie verhindert, treten Ronny Schön ( CDU) und Rainer Schwurack (FWG) an ihre Stelle. „Damit wären alle Gremien, die wir besetzen mussten, besetzt“, schloss Schmidt vorerst.

Von Manuel Niemann