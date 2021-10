Liebschützberg will digitales Amt werden – erste Schritte für die RathausCloud sind gemacht

Ganzig

In ihrer Sitzung in der vergangenen Woche stimmten die Liebschützberger Gemeinderäte einer Vorlage zu, die Bürgermeister David Schmidt (parteilos) ermächtigt, allen nötigen Schritten zur Gründung der Betriebsgenossenschaft RathausCloud e.G zuzustimmen. Außerdem darf er mit diesem Votum Verträge abschließen, die der Gründung der Genossenschaft mit der Gemeinde Liebschützberg als Gründungsmitglied dienen.

Kommunen wollen elektronisch verwalten

Über Digitalisierung wird viel geredet und jeder versteht etwas anderes darunter“, sagte David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen. Die in der Genossenschaft gemeinsam agierenden Kommunen würden vollumfänglich elektronisch verwalten wollen – also vom Antrag nicht nur bis zu dessen Annahme oder die Entscheidung über diesen Gegenstand, sondern bis zum Abrechnen innerhalb des Rathauses, der eventuellen Rechnungslegung für den Antragsteller und die digitale Ablage des Verwaltungsvorganges.

„Am Anfang solcher Prozesse, aber auch mittendrin ist derzeit noch viel zu viel Papier mit im Spiel“, betonte der Liebschützberger Bürgermeister.

Forderung des Onlinezugangsgesetzes

Eine der Triebkräfte für diese Zusammenarbeit ist die Forderung des Onlinezugangsgesetzes, wonach jede Kommune bis Ende 2022 sicherstellen muss, dass sie ihre Dienstleistungen den Bürgern in digitaler Form anbieten kann. Bei der Vorstellung der Rathaus-Cloud hatte David Schmidt bezweifelt, dass dieses Ziel mit der vom Freistaat aufgebauten Plattform Amt24 zu erreichen sei.

Erste Testläufe in Wurzen und Bennewitz

Nun wollen die Genossenschafter die digitalen Verwaltungsakte gemeinsam entwickeln lassen. Das soll so passieren, dass sie in die Internetauftritte der Kommunen eingefügt werden können, ohne das die Nutzer diese Seiten verlassen müssten. Wurzen und Bennewitz haben bereits erste Testdurchläufe, zum Beispiel mit dem Bearbeiten von Anträgen zu verkehrsrechtlichen Anordnungen, unternommen.

Wie David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen sagte, habe in der vergangenen Woche bereits die erste virtuelle Aufsichtsratssitzung der Genossenschaft stattgefunden.

Aufträge für weitere Cloud-Serviceleistungen

Außerdem seien Anfang des Monats die Aufträge für weitere Cloud-Serviceleistungen ausgeschrieben worden.

„Nachdem wir in den vergangenen Jahren viel Zeit und Arbeit in den Ausbau der Glasfasernetze investiert haben, schaffen wir mit der Rathaus-Cloud nun die Voraussetzung, um diese Infrastruktur in den Verwaltungen effektiv zu nutzen. Das finanzielle Risiko der Gemeinde bei diesem Engagement beschränke sich auf jene 5000 Euro, die als Genossenschaftsanteil eingezahlt werden müsse.

Die Rathaus-Cloude Am Projekt RathausCloud beteiligen sich bisher 18 Kommunen. Sie stammen vor allem aus dem Leipziger Umland und dem Vogtland: Folgende Städte sind dabei: Auerbach, Augustusburg, Brandis, Falkenstein, Markkleeberg, Mittweida, Naunhof, Rodewisch, Wurzen Die Gemeinden sind: Belgershain, Bennewitz, Borsdorf, Ellefeld, Großpösna, Lossatal, Machern, Parthenstein, Thallwitz

Von Axel Kaminski