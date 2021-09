Laas

Der Titel des letzten Beschlusses auf der Tagesordnung des Liebschützberger Gemeinderates, der Mitte September in der Laaser Bauernstube tagte, klang zunächst nichtssagend: „Rathaus-Cloud“. Tatsächlich steckt dahinter aber ein großes Projekt, in dem eine Reihe von Kommunen beweisen will, dass sie bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse schneller vorankommt als der Freistaat.

„Dieser hat bisher das Amt24 entwickelt, bei dem aktuell zwei Anwendungen laufen“, erklärte Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Zumindest seien es lediglich zwei, die Sachverhalte aus der Verwaltung der Gemeinden beträfen. Dem gegenüber stehe das Online-Zugangsgesetz (OZG), in dem gefordert ist, bis Ende 2022 Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Nach Angaben des Bundesministeriums des Inneren wurden rund 600 solche Verwaltungsleistungen identifiziert.

Nun wollen einige sächsische Städte und Gemeinden offenbar einen anderen Weg gehen, um die Vorgaben des OZG fristgerecht zu erfüllen. Dazu will man eigene Lösungen entwickeln beziehungsweise nach ihren Vorgaben entwickeln lassen. Die Kommunen, die diese Initiative ergriffen hätten, seien bei der Suche nach einer geeigneten Rechtsform zu dem Schluss gekommen, dass eine Genossenschaft der beste Rahmen wäre, erläuterte David Schmidt den Gemeinderäten.

Derzeit gehe man davon aus, dass jedes Mitglied 5000 Euro Genossenschaftsanteil einzahlen müsse. Für Gründungsmitglieder solle er Vorteile geben. „Ich will dort mit am Tisch sitzen“, unterstrich der Liebschützberger Bürgermeister. Als einzelne Kommune könne man die Herausforderungen, die das OZG beinhaltet, nicht stemmen. Und vom Freistaat erwartet David Schmidt offenbar keine pünktliche und umfassende Lösung.

In seiner Begründung der Beschlussvorlage betonte David Schmidt, dass die Räte damit noch keine Zustimmung zur Gründung oder zum Beitritt der geplanten Genossenschaft abgeben würden.

Von Axel Kaminski