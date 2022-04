Liebschützberger Bürgermeister möchte Tore umsetzen lassen

Laas

Die meisten Menschen staunten als Kind sicherlich, als sie im Volkslied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ erstmals davon hörten, dass neben dem Müller, den Rädern und dem Wasser sogar die Steine auf Wanderschaft gehen. So schwer sie auch sein mögen. In der Gemeinde Liebschützberg sollen noch schwerere Dinge auf Wanderschaft gehen: Fußballtore.

Allerdings werden sie dabei Unterstützung vom Bauhof erhalten. Und eher nicht auf ihren Pfosten unterwegs sein, sondern auf einem Transporter. Hintergrund der Wanderschaft ist, dass es ein paar Kilometer weiter in der gleichen Gemeinde offenbar Tore gibt, die sich kaum noch auf ihren Pfosten halten können.

Freude bei Traditionsmannschaft

„Der Sportplatz in Laas wird wenig bis gar nicht genutzt“, erläuterte Bürgermeister David Schmidt (parteilos). Allerdings werde er regelmäßig gemäht– so zwölf bis 14 Mal pro Jahr. Auf der anderen Seite habe man im Nachbarort Klötitz einen Platz, auf dem wenigstens noch eine Traditionsmannschaft spiele. Die Tore dort würden der nächsten Überprüfung aber nicht mehr standhalten. Deshalb schlage er vor, die Laaser Tore, auf die kaum noch geschossen werde, nach Klötitz umzusetzen. Man habe sich das auch schon angeschaut: Sie würden in Klötitz passen.

Damit verbunden sei, dass die Rasenpflege für den Platz in Laas beendet werde. Allerdings erst, nachdem im Mai das Zirkusprojekt der Kindertagesstätte über die Bühne gegangen sein werde. Er habe bei einer Gratulation für einen Senioren in der Nachbarschaft noch einmal nachgefragt, ob man in letzter Zeit Fußballspieler auf dem Laaser Rasen gesehen hätte, erklärte der Bürgermeister. Das sei verneint worden. Die Gemeinde habe für diesen Platz auch keine Nutzungsvertrag mit einem Verein. Bekannt sei lediglich, dass in der Vergangenheit immer mal eine Wermsdorfer Truppe mit einem Bus vorgefahren sei, um hier zu spielen.

Auch ohne Blick ins Grundbuch ließ sich die Frage, ob die Gemeinde Eigentümer oder Pächter des Platzes sei, leicht beantworten. „Da wir für die Überprüfung der Tore zahlen, gehe ich davon aus, dass uns der Platz gehört“ erwiderte Schmidt. Nebengebäude, um die man sich kümmern müsste oder für die nun eine Nachnutzung zu suchen sei, gäbe es nicht. Am Platz existiere lediglich ein Stromanschluss.

Fußballtornetze sind gefragt

Zwar stimmten die Räte dem Vorschlag des Bürgermeisters, der nicht auf der Tagesordnung stand, zu, aber daran schloss sich eine Diskussion an, bei der weitere Tore und Kosten im Mittelpunkt standen. Zunächst wollte Rainer Schwurack (Freie Wähler) wissen, ob es möglich sei, dass die Gemeinde die verschlissenen Netze der Tore im Wellerswalder Amselpark ersetzen könne.

Da es andernorts in der Gemeinde mit ihren 17 Ortsteilen weitere Fußballplätze gibt, wollte David Schmidt gern klären, wie man mit dieser Problematik insgesamt umgehen wolle. Bei den anschließenden Wortmeldungen stellte sich heraus, dass dort, wo es Freizeitgruppen oder Vereine gibt, die den Platz nutzen, Tornetze in der Regel nach dem Training abgehängt würden. Schließlich habe man an der einen oder anderen Stelle schon mit Diebstahl oder mutwilliger Zerstörung zu tun gehabt. Sebastian Dittert (CDU) schlug vor, auf solchen Plätzen die Zuständigkeit bei den Vereinen und Gruppen zu belassen. Um Tore auf den Spielplätzen und deren Netze solle sich die Gemeinde kümmern. Der Bürgermeister regte an, den Bedarf an Tornetzen zu erfassen und die finanzielle Größenordnung solcher Anschaffungen zu ermitteln.

Von Axel Kaminski