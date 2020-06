Borna

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) informierte kürzlich in einer Sitzung des Technischen Ausschusses über erste Planungen zur denkmalgerechten Sanierung des Gemeindeamtes. Vorgesehen sind Arbeiten am Dach und an der Fassade. So liege derzeit ein Plan auf dem Tisch, wonach 60 mal 90 Zentimeter große denkmalgerechte Fenster eines Schweizer Herstellers verbaut werden sollten – Stückpreis: rund 13 000 Euro. Für Dach und Fassade seien insgesamt 400 000 Euro eingeplant.

Der barrierefreie Zugang über den so genannten Wintergarten – jetzt nur eine ungenutzte Terrasse, die den Kellerzugang abdeckt – würde nach diesen Planungen zusätzliche 100 000 Euro kosten.

Das Gemeindeamt mit dem Wintergarten (r.) Quelle: Gemeinde Liebschützberg

Das würde das geplante Budget überschreiten., weshalb man nach anderen Varianten suchen müsse. Eine könnte darin bestehen, den ebenerdigen Zugang zum Verbindungsgang zwischen dem Gemeindeamt und der im vergangenen Jahr fertiggestellten Registratur zu nutzen. Von dort aus müsste dann eine Rampe montiert werden, die ins Erdgeschoss des Hauptgebäudes führen würde.

