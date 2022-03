Borna

Beinahe hätte die neue Polizeiverordnung der Gemeinde Liebschützberg ebenso ohne Diskusssion und Gegenstimme den Gemeinderat passiert wie zuvor die Auftragsvergaben für Gemeindeamt und Straßenbeleuchtung. Doch dann wollte Markus Fröhlich (CDU) wissen, ob der Sonnabend ein Werktag sei.

„Arbeitsrechtlich ist er das“, betonte Ronny Schimpke, der den ersten Teil der Ratssitzung leitete, weil Bürgermeister David Schmidt (parteilos) länger in der Vorstandssitzung der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Terpitz saß, als er geplant hatte.

Mittagsruhe oder „Ortsglauben“?

Wenn also der Sonnabend ein Werktag sei, dann dürfe man an selbigem von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr mit dem Rasentrimmer arbeiten. Aber das Rasenmähen sei doch durchgehend erlaubt, oder? Gibt es denn tatsächlich am Wochenende diese Mittagsruhe oder ist die nur „Ortsglaube“? Und wieso dürfte nach dem Entwurf der neuen Polizeiverordnung nach 17 Uhr, wenn der Trimmer schweigen muss, der Rasenmäher noch bis 20 Uhr weitermachen?

Die Notwendigkeit einer neuen Polizeiverordnung hatte Ronny Schimpke mit dem Auslaufen der alten, 2012 in Kraft gesetzt, begründet. Warum mancher Krach länger möglich sei als anderer, wusste er allerdings auch nicht. Da fiel der Begriff „Mustersatzung“. Er regte an, den Absatz mit den zulässigen Betriebszeiten für Rasentrimmer zu streichen. Sebastian Dittert (CDU) wollte dann aber doch wissen, wieso man sonnabends nicht wie bisher von 12 bis 14 Uhr jeglichen Lärm verbiete.

Rasenmähen werktags bis 18 Uhr möglich

An dieser Stelle genau zu formulieren und möglichst auch so, dass Berufstätige, die montags bis freitags unterwegs seien, dennoch ihr Grundstück in Schuss halten könnten, hatte bereits Markus Fröhlich in seiner Wortmeldung angemahnt. Er wisse, dass in Schönnewitz einige Nachbarn genau beobachten, wer wann womit und wie laut arbeite. „Die gibt es bei uns auch“, betonte der Ganziger Ronny Schimpke.

Er schlug dann vor, Garten-, Haus- und Hobbywerkstattlärm zu bündeln. Demnach solle der Betrieb „motorbetriebener Gartenarbeitsgeräte“ sonnabends von 12 bis 14 Uhr untersagt sein. Sie können vor der Mittagsruhe ab 9 Uhr und danach bis 18 Uhr betrieben werden. In der Zwischenzeit soll es möglich sein, akkubetriebene Geräte zu nutzen. Dieser Antrag fand eine Mehrheit und die geänderte Polizeiordnung wurde danach einstimmig beschlossen.

