Clanzschwitz

Nachdem sich die Liebschützberger Räte am vergangenen Mittwoch in der Schönnewitzer Turnhalle über die Gründe für die Ausweisung eines Vorranggebietes zur Windenergienutzung am Käferberg informieren ließen, sprachen sie sich in ihrer regulären Sitzung am Dienstag für eine weitere Sondersitzung aus. Darin soll es um die Stellungnahme der Gemeinde zu diesem Entwurf des Regionalplanes gehen. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) stellte deren wichtigste Punkte vor. Grundtenor ist eine ablehnende Haltung. Unter anderem wird kritisiert, das der 1000-Meter-Mindestabstand für die Wohnlage Weinberg bei Terpitz sowie die Clanzschwitzer Mühle unterschritten wird.

Der Bürgermeister betonte, dass die Verwaltung diese Stellungnahme so abgeben könnte, aber natürlich auch der Rat dazu beschließen könne. Da das Thema jedoch am Dienstag nicht auf der Tagesordnung stand, müsse neu eingeladen werden. Um sowohl die Ladungsfrist als auch den Abgabetermin einhalten zu können, käme fast nur der 30. Juni in Frage. Markus Fröhlich ( CDU) erklärte, dass man als Rat diesen Beschluss fassen sollte. Sebastian Dittert ( CDU) warf ein, dass die reine Ablehnung „Schall und Rauch“ sei , er aber auch für einen Ratsbeschluss sei. Schließlich habe man auch Argumente vorzubringen. Die öffentliche Sondersitzung dazu findet am 30. Juni, 18.30 Uhr in der Kulturscheune Borna statt.

Von Axel Kaminski