Limbacher Eisbader tauchen ab in die Tonne

Limbach/Luppa

Egal wie lange die Silvester-Party dauert, für eine Reihe von Frauen und Männern ist der erste Termin im neuen Jahr gesetzt: Ab 14 Uhr wird am Neujahrstag im Luppaer Naturbad angebadet. „Daran führt kein Weg vorbei“, unterstreicht Volkmar Beier, der den unterhaltsamen Auftakt gemeinsam mit seinen Mitstreitern im Heimatverein, mit der Feuerwehr, Badpächter Holger Kühn und Team Luppa organisiert.

Alle Jahre wieder trauen sich Mutige ins eiskalte Wasser und tauchen zum Gaudi der zahlreichen Zuschauer prustend ab, bevor sie, nach Luft schnappend, wieder zurück an den Strand rennen. „Wir haben viele Teilnehmer, die uns treu sind und jedes Jahr nach Luppa kommen, freuen uns natürlich aber auch über neue Badegäste am ersten Tag des Jahres“, versichert Volkmar Beier.

Zum Aufwärmen für Badende und Besucher halten die Veranstalter Glühwein und Tee bereit. So mancher tritt dabei sogar mehrfach den Gang ins Wasser an. Während darunter routinierte Eisbader sind, tauchen andere am Neujahrstag ohne große Vorbereitung ab. „Meistens entscheiden wir während der Weihnachtsfeiertage spontan, ob wir schon einmal probeweise anbaden“, sagt etwa Sebastian Beier vom Team Luppa über seine Art der Vorbereitung. Anderswo wird am Training für den Auftritt am Strand des Naturbades nicht gerüttelt.

Die Limbacher Eiszwerge beim Auftritt im vergangenen Jahr. Quelle: Axel Kaminski

So zum Beispiel in Limbach. Von dort macht sich seit Jahren eine Gruppe auf den Weg nach Luppa. Dann gehen die Wagemutigen um Henry Lippert stets kostümiert ins Wasser. Voriges Jahr sorgten sie als „Limbacher Eiszwerge“ für Aufsehen – stilecht mit Zipfelmützen und falschen Bärten. „Vor dem Neujahrstag gehen wir alle schon einmal baden. Dazu treffen wir uns bei mir im Garten und steigen in die Wassertonne“, beschreibt Henry Lippert.

„Wir gehen alle schon einmal baden.“ Quelle: Jana Brechlin

Dort schaffe man mit dem Gartenschlauch durchaus realistische Bedingungen. „Heimlich warmes Wasser einlassen, das gibt es nicht“, versichern die Limbacher. Vielmehr hätten sie in manchen Jahren sogar das Eis auf der Oberfläche aufhacken müssen, bevor sie abtauchen konnten.

Beliebtes Fotomotiv: Die Limbacher als Frost-Russen. Quelle: Bärbel Schumann

Wie viel Grad das kühle Nass in der Tonne aktuell hat, spiele keine Rolle. „Bei dieser Kälte macht es keinen großen Unterschied, ob das Wasser nun drei, vier oder sechs Grad Celsius hat“, sind sich die Eisbader einig. Extra für die OAZ haben sich die Limbacher in Schale geschmissen und lassen ihre Kostümierungen der vergangenen Jahre Revue passieren: Angefangen vom WM-Dress über die pinkfarbenen Badeanzüge der Frost-Uschis und Pelzmützen der Frost-Russen bis hin zur Mönchskutte der „Limbacher Eisheiligen“ oder eben den „Limbacher Eiszwergen“. In welcher Verkleidung sie am Neujahrstag in Luppa abtauchen werden, bleibt ein Geheimnis. „Dafür muss man schon ins Bad kommen“, laden die Freunde ein.

Von Jana Brechlin